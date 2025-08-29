Da una lucana all’altra, l’Audace Cerignola domani di scena a Potenza

Nella seconda giornata del girone C di serie C, l’Audace Cerignola affronta subito la seconda squadra della Basilicata, con la trasferta sul campo di Potenza. I ragazzi di Enzo Maiuri, al debutto in campionato lunedì sera, hanno rimontato due volte il Picerno, conquistando un ottimo punto. Una prestazione tutto sommato positiva, per la grinta e l’indomita determinazione a recuperare il risultato, unite ad una produzione offensiva elevata ma non accompagnatasi ad una concretezza spietata. Qualcosa va indubbiamente ancora registrato, ovvio sia così proprio perché nella parte iniziale della stagione. Negli ultimi giorni di mercato ci sarà il definitivo assestamento della rosa, almeno fino alla finestra invernale: le notizie più recenti hanno visto gli arrivi del portiere bulgaro Iliev dal Cagliari e del difensore Ruggiero Labranca (classe 2006, dalla Primavera del Bari), mentre in uscita saluta dopo tre stagioni l’esterno Giuseppe Coccia, che scenderà in D per indossare la maglia del Barletta. «Ripartiamo da alcune buone cose fatte vedere nella precedente partita – ha dichiarato Maiuri in conferenza stampa – e da un atteggiamento che mi sembra già ottimale. Affrontiamo una squadra collaudata, con una mentalità ben chiara e rinforzatasi nel mercato, in particolare dovremo stare attenti ai tre davanti. Da parte nostra dovremo mettere il massimo impegno, usando altissima concentrazione per poter leggere al meglio i momenti della gara. Sono fiducioso e i ragazzi si sono preparati bene all’appuntamento, l’obiettivo è fare risultato esibendo i nostri principi».

Il tecnico milanese recupera Bianchini (smaltito l’affaticamento muscolare e scontata la squalifica in occasione del match con i melandrini), ma non Ligi in difesa. L’argentino riprenderà il suo posto al centro della mediana, per il resto si va verso la conferma degli effettivi visti dal 1′ lunedì scorso. Rinnovata la fiducia a Greco fra i pali, davanti ci si affida a Cuppone – a segno due volte col Picerno – ed Emmausso, ex dell’incontro.

Il Potenza vuole recitare un ruolo da protagonista in questo torneo, candidandosi sulla carta ad occupare una posizione di rilievo in classifica: confermato in panchina De Giorgio, la società del presidente Macchia ha impostato una campagna acquisti di tutto rispetto. Fra gli innesti principali sono da annoverare Bachini, Camigliano e Adjapong in difesa, Anatriello in attacco. Elementi da integrare ad una solida base, che vede il portiere Alastra, Siatounis, Felippe ed Erradi a centrocampo, Petrungaro e D’Auria in prima linea. I rossoblù però hanno ceduto nelle ultime ore il bomber principe Caturano (passato al Catania, con Bruschi dal Monopoli suo probabile sostituto), dopo un bel gruzzolo di reti, ultima delle quali domenica scorsa, utile per fare il colpo grosso a Giugliano al debutto in campionato. Il Potenza ha esordito vincendo anche nella coppa Italia di categoria, il modulo dovrebbe essere un 4-3-3, sfruttando la velocità dei suoi esterni.

L’ultimo precedente risale al 25 gennaio del 2025, quando i gialloblù vinsero 1-2 con le reti di Salvemini e Martinelli. Calcio d’inizio allo stadio “Viviani” alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Madonia, della sezione di Palermo. Non ci saranno i sostenitori cerignolani, a causa del divieto di trasferta imposto dal Prefetto del capoluogo della Basilicata.