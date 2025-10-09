Dal 13 al 15 ottobre si terrà il Convegno Ecclesiale Diocesano

Dal 13 al 15 ottobre 2025, la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano vivrà il suo Convegno Ecclesiale Diocesano, presso la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo in Cerignola. L’appuntamento nasce dalla lettera pastorale di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fabio Ciollaro, che quest’anno ha invitato la diocesi a riflettere su Il Concilio e la Parola di Dio. Rappresenta un momento privilegiato di ascolto, confronto e crescita comunitaria alla luce della Parola di Dio, a sessant’anni dalla promulgazione della Costituzione Dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La Dei Verbum, una delle più preziose eredità del Concilio Vaticano II, ha segnato una svolta decisiva nel modo in cui la Chiesa comprende e vive la Parola di Dio. Essa ci ricorda che la Sacra Scrittura non è un testo del passato, ma una Parola viva e attuale, attraverso la quale Dio continua a dialogare con il suo popolo.

Nel solco di questo insegnamento, il Convegno Diocesano si propone di aiutare le comunità a riscoprire la centralità della Parola nella liturgia, nella catechesi, nella vita familiare e personale. L’ascolto quotidiano della Scrittura, infatti, non è solo un esercizio spirituale, ma il fondamento di una fede incarnata, che illumina le scelte e rinnova le relazioni, rendendo la Chiesa una comunità viva, capace di annunciare il Vangelo con gioia e autenticità. Il primo giorno sarà dedicato a I frutti della “Dei Verbum”, le riflessioni si concentreranno sui diversi ambiti in cui la Parola di Dio illumina la vita dei fedeli: la famiglia, la musica e il mondo giovanile. Tra gli interventi, quelli dei coniugi Domenico e Gabriella Staffieri dell’Équipe Notre Dame di Foggia, del sacerdote e musicista Vito Lapace, Direttore del Coro diocesano, e di Matteo Sponsillo, giovane animatore della Parrocchia San Paolo Apostolo in Foggia.

Il secondo giorno sarà dedicato a una riflessione più teologica e spirituale sul tema La Scrittura: Parola di Dio in parole umane, affidata alla biblista Rosanna Virgili, con le conclusioni di Mons. Fabio Ciollaro. Il Convegno si concluderà il 15 ottobre con una giornata di approfondimento nelle parrocchie della diocesi, dove i Consigli Pastorali Parrocchiali, con metodo sinodale, proseguiranno il cammino di confronto e discernimento comunitario. Questo appuntamento si propone come un tempo di grazia per tutta la comunità diocesana, un invito a rinnovare la propria vita di fede attraverso l’ascolto e la testimonianza della Parola che illumina, nutre e guida il cammino della Chiesa.