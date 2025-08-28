Dal Cagliari arriva in prestito all’Audace Cerignola il portiere Iliev

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Velizar Iliya Iliev, portiere, dal Cagliari Calcio. Nato nel 2005, Iliev è cresciuto nel settore giovanile del Levski Sofia, prima di trasferirsi al Cagliari, con cui ha disputato il campionato Primavera totalizzando 33 presenze nella scorsa stagione, culminata con la vittoria della Coppa Italia Primavera. Convocato in più occasioni in Serie A con la prima squadra rossoblù, attualmente fa parte della Nazionale Under 21 della Bulgaria, con la quale ha già esordito collezionando due presenze. Il presidente Nicola Grieco e la società tutta rivolgono al calciatore il benvenuto e gli auguri di buon lavoro.