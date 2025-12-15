Dal mondo a Cerignola, Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera artistica

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso il Palazzo Fornari (ex opera)-Cerignola, si inaugura la mostra “Nelle profondità dove l’anima splende”, che celebra i 30 anni di carriera artistica di Giuseppe Amorese. A soli 11 anni, nel 1995, Giuseppe Amorese inaugura la sua prima mostra presso le sale del Comune di Cerignola. Trent’anni dopo, un’esposizione speciale proprio a Cerignola, dove tutto ebbe inizio. L’artista ha scelto di portare la mostra nella sua terra di origine perché rappresenta il luogo più significativo. Nel corso della sua carriera, Giuseppe Amorese ha portato il nome di Cerignola nel mondo: attraverso la sua arte la città esce dai propri confini e viene raccontata nel suo aspetto più luminoso. Il legame con la sua terra è sempre stato forte e continua ancora oggi.

La mostra propone un percorso espositivo che attraversa l’intera carriera dell’artista, articolato nei diversi periodi creativi: dalle prime vignette realizzate in giovanissima età, alle opere su tela, cotone e carta, fino alle sculture e altro. Per la mostra è stato realizzato un importante catalogo che raccoglie l’intero percorso artistico di Amorese. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante evento culturale che non solo celebra trent’anni di attività artistica di Giuseppe Amorese, ma valorizza il percorso di un figlio di Cerignola, esempio di come il talento possa nascere, crescere e affermarsi partendo dal proprio territorio, diventando un riferimento per le nuove generazioni.

Durante l’inaugurazione della mostra interverranno Matteo Valentino già Sindaco di Cerignola, Franco Palumbo già Assessore alla Cultura di Cerignola, il Professore Gerardo Amato in rappresentanza del Liceo Artistico frequentato dall’artista, Luca Gasparro Presidente dell’Associazione Arte&Fatti che ospita la mostra nelle sale del Palazzo Fornari. In occasione della mostra, un gruppo di alunni del Liceo Artistico ha realizzato un progetto d’arte su indicazioni di Giuseppe Amorese, ispirandosi ad una sua opera. Lunedì 15 Dicembre, la scuola ha organizzato un evento dal titolo “Incontro con l’artista”, durante il quale Amorese, ex alunno del Liceo Artistico, incontrerà docenti e studenti. Nel corso dell’incontro sarà presentato all’intera comunità scolastica il pannello realizzato dagli studenti, che successivamente verrà esposto all’interno della mostra.