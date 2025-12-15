Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaDal mondo a Cerignola, Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera artistica

    Dal mondo a Cerignola, Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera artistica

    Venerdì 19 dicembre alle ore 20 a palazzo Fornari: un riferimento per la città e le nuove generazioni

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso il Palazzo Fornari (ex opera)-Cerignola, si inaugura la mostra Nelle profondità dove lanima splende”, che celebra i 30 anni di carriera artistica di Giuseppe Amorese. A soli 11 anni, nel 1995, Giuseppe Amorese inaugura la sua prima mostra presso le sale del Comune di Cerignola. Trent’anni dopo, un’esposizione speciale proprio a Cerignola, dove tutto ebbe inizio. L’artista ha scelto di portare la mostra nella sua terra di origine perché rappresenta il luogo più significativo. Nel corso della sua carriera, Giuseppe Amorese ha portato il nome di Cerignola nel mondo: attraverso la sua arte la città esce dai propri confini e viene raccontata nel suo aspetto più luminoso. Il legame con la sua terra è sempre stato forte e continua ancora oggi.

    La mostra propone un percorso espositivo che attraversa lintera carriera dellartista, articolato nei diversi periodi creativi: dalle prime vignette realizzate in giovanissima età, alle opere su tela, cotone e carta, fino alle sculture e altro. Per la mostra è stato realizzato un importante catalogo che raccoglie l’intero percorso artistico di Amorese. Lintera cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante evento culturale che non solo celebra trentanni di attività artistica di Giuseppe Amorese, ma valorizza il percorso di un figlio di Cerignola, esempio di come il talento possa nascere, crescere e affermarsi partendo dal proprio territorio, diventando un riferimento per le nuove generazioni.

    Durante l’inaugurazione della mostra interverranno Matteo Valentino già Sindaco di Cerignola, Franco Palumbo già Assessore alla Cultura di Cerignola, il Professore Gerardo Amato in rappresentanza del Liceo Artistico frequentato dall’artista, Luca Gasparro Presidente dell’Associazione Arte&Fatti che ospita la mostra nelle sale del Palazzo Fornari. In occasione della mostra, un gruppo di alunni del Liceo Artistico ha realizzato un progetto d’arte su indicazioni di Giuseppe Amorese, ispirandosi ad una sua opera. Lunedì 15 Dicembre, la scuola ha organizzato un evento dal titolo “Incontro con l’artista”, durante il quale Amorese, ex alunno del Liceo Artistico, incontrerà docenti e studenti. Nel corso dell’incontro sarà presentato all’intera comunità scolastica il pannello realizzato dagli studenti, che successivamente verrà esposto all’interno della mostra.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Secondo pari di fila per l’Audace Cerignola, è 1-1 in casa del Team Altamura

    Finisce senza vincitori né vinti il quarto derby di Puglia in stagione per il...
    Sport

    Ottimo punto portato a casa dalla Flv Cerignola nella trasferta di Salerno

    Una tenace Flv Cerignola cede al tie break alla Santoro Creative Hub Salerno, nella...
    Attualità

    Mercatini della Luce: il cuore dell’inclusione all’I.C.Don Bosco-Battisti di Cerignola

    Ancora una volta, l’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola ha saputo distinguersi con un’iniziativa vibrante...
    Attualità

    L’11 dicembre a Roma si è svolto un convegno sulla figura di Giuseppe Di Vittorio

    Si è svolto, giovedì 11 c.m., presso la sede di Rappresentanza della Regione Puglia,...
    Calcio

    Ad Altamura, l’Audace Cerignola rincorre la quarta affermazione esterna di fila

    Penultima giornata di andata (la 18^ complessiva) nel girone C di serie C, con...
    Provincia

    Asl Foggia, dal 15 dicembre arriva la Psicologia di base nei Distretti Socio Sanitari

    Sarà operativo a partire dal 15 dicembre 2025 il Servizio di Psicologia di Base...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Secondo pari di fila per l’Audace Cerignola, è 1-1 in casa del Team Altamura

    Finisce senza vincitori né vinti il quarto derby di Puglia in stagione per il...
    Sport

    Ottimo punto portato a casa dalla Flv Cerignola nella trasferta di Salerno

    Una tenace Flv Cerignola cede al tie break alla Santoro Creative Hub Salerno, nella...
    Attualità

    Mercatini della Luce: il cuore dell’inclusione all’I.C.Don Bosco-Battisti di Cerignola

    Ancora una volta, l’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola ha saputo distinguersi con un’iniziativa vibrante...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)