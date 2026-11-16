Dalla casa al viaggio, l’inclusione diventa autonomia: a Cerignola nuovi percorsi per le persone con disabilità

Martedì 17 novembre, nella Sala Consiliare del Comune, l’Ambito Territoriale Sociale e la cooperativa ESCOOP presentano due percorsi di inclusione: nuovi gruppi appartamento, formazione e inserimento lavorativo, ma anche i risultati del progetto regionale C.O.S.T.A. e del catalogo delle esperienze di turismo accessibile realizzato con L’A.L.V.E.A.R.E.. L’inclusione non si misura soltanto nella capacità di garantire assistenza ma soprattutto nelle opportunità che una comunità riesce a offrire alle persone per renderle autonome, protagoniste delle proprie scelte e libere di partecipare alla vita sociale. Anche attraverso esperienze che, troppo spesso, vengono date per scontate: abitare una casa, lavorare, viaggiare, scoprire un territorio. È questa la visione che accomuna due importanti percorsi di crescita sociale che saranno presentati martedì 17 novembre, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Cerignola, in un appuntamento promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola e dalla Cooperativa Sociale Europea ESCOOP. Un incontro di restituzione e confronto che metterà in relazione due direttrici strategiche: la vita indipendente e l’autonomia abitativa, da una parte, e il turismo accessibile e il protagonismo attivo delle persone con disabilità, dall’altra.

Il primo percorso riguarda un nuovo progetto cofinanziato dal Piano Sociale di Zona e realizzato in sinergia con le cooperative sociali Alice e Pietra di Scarto. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di almeno 12 persone con disabilità attraverso percorsi personalizzati di vita indipendente, accompagnamento all’autonomia e autodeterminazione. Saranno attivati tre gruppi appartamento, secondo quanto previsto dall’articolo 56 del Regolamento regionale pugliese n. 4/2007, affiancati da percorsi formativi e tirocini extracurriculari finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo. Non soltanto, dunque, un sostegno abitativo ma un progetto di vita che punta a sviluppare competenze, responsabilità e capacità di scelta, riconoscendo a ciascuna persona il diritto di costruire il proprio futuro.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla presentazione dei risultati della seconda edizione del progetto regionale C.O.S.T.A.-Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, attraverso l’esperienza dell’ATS L’A.L.V.E.A.R.E.-Accompagnare Lentamente Valorizzando Esperienze Antiche e Rievocando Emozioni, di cui il Comune di Cerignola è partner e ESCOOP è capofila. Il progetto ha lavorato alla costruzione di una rete regionale per il turismo inclusivo, coinvolgendo 24 partner pugliesi e promuovendo esperienze di viaggio accessibili tra territori, borghi, luoghi di interesse culturale, naturalistico e spirituale. Uno dei risultati più significativi di questo percorso è il Catalogo regionale delle esperienze di viaggio accessibili, consultabile sul portale www.pugliaforalltravel.it, che raccoglie e valorizza i mini tour progettati nell’ambito dell’iniziativa. A raccontare il lavoro svolto saranno soprattutto due beneficiarie del progetto che, dopo aver partecipato a un tirocinio extracurriculare di inserimento socio-lavorativo presso ESCOOP, hanno contribuito direttamente all’elaborazione e alla sperimentazione del catalogo insieme allo staff dell’ATS L’A.L.V.E.A.R.E.. Una testimonianza importante perché restituisce alle persone coinvolte un ruolo attivo: non semplici fruitori di servizi turistici ma collaboratrici nella costruzione di nuove opportunità di accoglienza, conoscenza e valorizzazione della Puglia.

I due percorsi, pur appartenendo ad ambiti differenti, condividono una stessa prospettiva: superare una visione dell’inclusione limitata alla risposta ai bisogni e investire sulle capacità, sulle aspirazioni e sulle potenzialità delle persone. L’autonomia abitativa, l’inserimento lavorativo e la possibilità di vivere esperienze turistiche e culturali sono dimensioni complementari di una cittadinanza piena. È anche in questa prospettiva che il progetto C.O.S.T.A. assume un significato che va oltre il settore turistico: rendere accessibili i territori significa creare nuove occasioni di partecipazione ma anche coinvolgere imprese, operatori e comunità nella costruzione di un’offerta capace di rispondere a esigenze diverse. L’appuntamento del 17 novembre sarà quindi un’occasione per condividere risultati, raccontare esperienze concrete e rafforzare la collaborazione tra servizi sociali, istituzioni, cooperative e realtà del territorio. Perché una comunità realmente inclusiva non si limita a prendersi cura delle persone: crea le condizioni perché ciascuno possa scegliere, partecipare e contribuire alla sua crescita.