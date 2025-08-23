Dalla Grecia arriva all’Audace Cerignola l’attaccante Athanasios Dabizas

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Athanasios Dabizas, attaccante classe 2004, proveniente dal Panathinaikos FC. Nato il 26 maggio 2004, Dabizas è una punta centrale di 1,89 m. Con il Panathinaikos FC, nella passata stagione, è risultato tra i convocati, in prima squadra, per la Conference League e per le qualificazioni di Champions League. Nella Super League 2 ha collezionato 25 presenze mentre nella Super League U19 sono 70 le totalizzate condite da 31 reti. Per lui diverse convocazioni nella Nazionale Under 21 della Grecia. Dabizas ha sottoscritto con l’Audace Cerignola un contratto biennale con scadenza giugno 2027. Il Presidente Nicola Grieco rivolge a Athanasios Dabizas il suo benvenuto in casa gialloblù, augurandogli buon lavoro.