    Dalla Juventus arriva all'Audace Cerignola il difensore Alessandro Bassino

    Dalla Juventus arriva all’Audace Cerignola il difensore Alessandro Bassino

    Il centrale classe 2006 è stato capitano della Primavera bianconera ed ha collezionato diverse presenze in C con la Next Gen

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive di Alessandro Bassino: il calciatore arriva a Cerignola a titolo temporaneo. Difensore centrale classe 2006, già capitano della Primavera bianconera, Bassino è cresciuto nel settore giovanile juventino, completando l’intero percorso nelle giovanili fino alla Juventus Primavera, con cui ha disputato il campionato Primavera 1. Già aggregato stabilmente alla Juventus Next Gen, ha collezionato diverse presenze nel campionato di Serie C. Nel suo curriculum anche convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre. La società dà il benvenuto ad Alessandro, augurandogli buon lavoro.

