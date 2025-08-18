Dalla Liguria alla Flv Cerignola: Michela Trinca al palleggio

Il terzo volto nuovo per la FLV Cerignola, in vista del campionato di serie B2 2025/2026, è la palleggiatrice Michela Trinca. Genovese e classe 1997, nasce pallavolisticamente fra le fila della Virtus Sestri, per poi passare al Quiliano e al Cus Pavia. Nel 2019/2020 il salto in serie B1 a Sant’Elia: con la formazione laziale resta due anni, partecipando ai playoff per la A2. Seguono poi i trascorsi in B2 a Pistoia, Monte Urano e Pratovecchio, mentre nella scorsa stagione è tornata a casa, militando nuovamente nel Sestri. Una giocatrice che arriva sul Tavoliere animata da una forte motivazione e un grande entusiasmo, sulla scorta delle esperienze che hanno formato il suo stile di gioco. A lei il compito di innescare al meglio le attaccanti rossogialloblù, Michela è dotata di carattere, grinta e costante desiderio nel migliorare ogni giorno con il lavoro quotidiano: una trattativa risoltasi rapidamente e con reciproca soddisfazione, data la volontà delle ligure di sposare il progetto.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di questa squadra e di questa società, che fin dai primi contatti mi ha trasmesso entusiasmo e voglia di fare bene, per di più in una regione che per me è come una seconda casa – sottolinea Trinca -. Il nostro è un roster competitivo e sono sicura che con il sostegno dei tifosi, che so essere molto presenti, ne vedremo delle belle. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e iniziare la nuova annata insieme: ci vediamo al palazzetto!».