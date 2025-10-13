Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàDalla pelle al cuore: un viaggio nel benessere psicologico e fisico al...

    Dalla pelle al cuore: un viaggio nel benessere psicologico e fisico al Centro Studi Saberform

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Si è svolto presso il Centro Studi Sabeform, in collaborazione con Network Donna Sabeform, il convegno “Benessere Psicologico-Dal libro ‘Dalla pelle al cuore’ al convegno”, un pomeriggio interamente dedicato al tema del benessere della mente e del corpo. Moderato dalla Prof.ssa Sabrina Strippoli, l’incontro ha visto la partecipazione della psicologa e pedagogista Rosaria Dimodugno, della psicologa cognitiva Rosapia Bruno e dell’estetologa Antonella Mastrangelo, che hanno guidato il pubblico in un percorso di riflessione sul profondo legame tra cura estetica, consapevolezza emotiva e salute psicologica. Partendo dalle suggestioni del libro “Dalla pelle al cuore”, le relatrici hanno evidenziato come il benessere psicologico rappresenti una condizione complessa e integrata, che abbraccia non solo la salute fisica, ma anche la percezione di sé, la qualità delle relazioni e la capacità di accogliere le proprie emozioni.
    Il Centro Studi Sabeform, con sede in Viale Roosevelt n.15 a Cerignola, conferma così il proprio impegno nella promozione del benessere personale e professionale, unendo formazione, cultura e crescita interiore. L’Istituto, infatti, si distingue anche e soprattutto per la sua attività nel campo della Formazione Professionale per Estetiste, offrendo corsi riconosciuti e qualificanti che permettono alle partecipanti di acquisire competenze tecniche e umane indispensabili per operare nel settore del benessere e della bellezza. Attraverso iniziative come questa, Sabeform si conferma un punto di riferimento sul territorio per chi desidera intraprendere un percorso di formazione e consapevolezza, ricordando che la vera bellezza nasce dall’equilibrio tra corpo, mente ed emozioni: dalla pelle al cuore, proprio come recita il titolo dell’incontro.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Sport

    In B2 la Flv Cerignola cede al quinto set nella difficile trasferta a Matese

    Nella sfida di esordio del girone I di serie B2, la Flv Cerignola cede...
    Attualità

    Inaugurato il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana a Cerignola

    Inaugurato ieri mattina in piazza Duomo il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa...
    Attualità

    Domenica 19 ottobre la 3^ edizione di “Talenti a Torre Alemanna”

    L’associazione Culturale FARE RETE è lieta di informarvi che il 19 ottobre si svolgerà...
    Calcio

    Malcore sbaglia, Chiricò invece non perdona: il Cerignola cade a Casarano

    Il Cerignola affonda a Casarano, incassando una netta sconfitta per 3-0: Chiricò e Zanaboni...
    Attualità

    L’appello del vescovo su Gennaro Fiscarelli: «Chi sa qualcosa, parli!»

    Nella celebrazione eucaristica di questa mattina, prima del ritorno dell'Icona della Madonna di Ripalta...
    Sport

    La Pallavolo Cerignola rimonta e batte al tie break la Femac Trestina

    Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Serie B1 per la Pallavolo Cerignola, che...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Sport

    In B2 la Flv Cerignola cede al quinto set nella difficile trasferta a Matese

    Nella sfida di esordio del girone I di serie B2, la Flv Cerignola cede...
    Attualità

    Inaugurato il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana a Cerignola

    Inaugurato ieri mattina in piazza Duomo il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa...
    Attualità

    Domenica 19 ottobre la 3^ edizione di “Talenti a Torre Alemanna”

    L’associazione Culturale FARE RETE è lieta di informarvi che il 19 ottobre si svolgerà...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)