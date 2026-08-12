Dalla terra di ghiaccio e fuoco, la nuova regista della Flv Cerignola: Matthildur Einarsdottir

L’assortimento della rosa della Enzo FLV Cerignola prosegue con un arrivo di spessore, ingaggiando la palleggiatrice Matthildur Einarsdottir, classe 2001. La nuova giocatrice rossogialloblù è titolare nella nazionale islandese (fra maggio e giugno ha partecipato infatti alla European League): cresciuta nell’HK Kopavogur, ha maturato importanti esperienze internazionali, giocando nelle massime divisioni in Danimarca (Odense e Brøndby), Ungheria (Ongropack) e Slovacchia (Slavia Kooperativa Euba Bratislava, vincendo il campionato). Nella passata stagione è tornata al Kopavogur, con doppietta titolo islandese e coppa nazionale. Oltre cinquanta le presenze nella rappresentativa rossoblù, nel 2025 è stata eletta pallavolista dell’anno dalla Federazione del suo Paese. Alta 174 cm, è dotata di importanti portate di salto sia in attacco che a muro: precisione e velocità nella distribuzione, incisività al servizio e capacità difensive le peculiarità dell’atleta che orchestrerà il gioco ofantino.

«Sono davvero entusiasta di giungere in Italia e iniziare questo nuovo capitolo, non vedo l’ora di vivere l’esperienza della pallavolo italiana e scoprire la cultura del Paese, sia dentro che fuori dal campo. La società e lo staff mi hanno fatto subito sentire la benvenuta – afferma Einarsdottir -, il che mi rende ancora più carica di unirmi alla squadra». La regista poi prosegue: «Il mio obiettivo per la prossima stagione è continuare a crescere come giocatrice, dare il massimo ogni giorno e contribuire il più possibile al team. Ho una gran voglia di conoscere le mie compagne, di lavorare sodo insieme e di vivere una annata ricca di successi e soddisfazioni. Non vedo l’ora di cominciare!».