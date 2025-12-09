Dalla tradizione alla creatività: si è svolto ieri l’Azzollino Art Day | Foto

Nel cuore della città, ieri 8 dicembre, si è svolto un evento speciale che ha unito tradizione e innovazione, dimostrando quanto il commercio di quartiere sia un motore di vitalità e cultura. L’iniziativa è stata promossa dalla ditta Azzollino, azienda storica nata nel 1898, che da sempre crede nel valore delle nuove generazioni e nella loro capacità di portare freschezza e innovazione. Gli studenti del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola, hanno animato la giornata con le loro creazioni, mostrando talento e creatività: futuri artisti che meritano visibilità e sostegno. Questo incontro tra commercio e giovani non è solo un momento di cultura, ma una strategia concreta per rendere le attività del quartiere più attrattive, coinvolgenti e capaci di offrire esperienze uniche ai cittadini. La ditta Azzollino ringrazia gli studenti, la Preside e tutto il corpo docente per l’impegno quotidiano nel formare gli artisti del futuro e per aver sostenuto con entusiasmo questa iniziativa.

L’evento ha ricordato a tutti quanto sia importante avere un obiettivo comune tra cittadini, commercianti e istituzioni: costruire una città più attraente, sicura e luminosa. Nuove aperture, iniziative culturali e attenzione al commercio locale creano un circolo virtuoso che arricchisce l’intera comunità, trasformando le strade in spazi vivi e pulsanti. Quando storia, innovazione e talento si incontrano, ogni quartiere può diventare un palcoscenico di opportunità, bellezza e crescita. Sostenere il commercio locale e i giovani talenti significa investire nel presente e nel futuro della nostra città.

