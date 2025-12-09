Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàDalla tradizione alla creatività: si è svolto ieri l'Azzollino Art Day |...

    Dalla tradizione alla creatività: si è svolto ieri l’Azzollino Art Day | Foto

    Il commercio di quartiere che valorizza i giovani talenti, con la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico "Sacro Cuore"

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Nel cuore della città, ieri 8 dicembre, si è svolto un evento speciale che ha unito tradizione e innovazione, dimostrando quanto il commercio di quartiere sia un motore di vitalità e cultura. L’iniziativa è stata promossa dalla ditta Azzollino, azienda storica nata nel 1898, che da sempre crede nel valore delle nuove generazioni e nella loro capacità di portare freschezza e innovazione. Gli studenti del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola, hanno animato la giornata con le loro creazioni, mostrando talento e creatività: futuri artisti che meritano visibilità e sostegno. Questo incontro tra commercio e giovani non è solo un momento di cultura, ma una strategia concreta per rendere le attività del quartiere più attrattive, coinvolgenti e capaci di offrire esperienze uniche ai cittadini. La ditta Azzollino ringrazia gli studenti, la Preside e tutto il corpo docente per l’impegno quotidiano nel formare gli artisti del futuro e per aver sostenuto con entusiasmo questa iniziativa.

    L’evento ha ricordato a tutti quanto sia importante avere un obiettivo comune tra cittadini, commercianti e istituzioni: costruire una città più attraente, sicura e luminosa. Nuove aperture, iniziative culturali e attenzione al commercio locale creano un circolo virtuoso che arricchisce l’intera comunità, trasformando le strade in spazi vivi e pulsanti. Quando storia, innovazione e talento si incontrano, ogni quartiere può diventare un palcoscenico di opportunità, bellezza e crescita. Sostenere il commercio locale e i giovani talenti significa investire nel presente e nel futuro della nostra città.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    «In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia...
    Cultura

    Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

    In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

    Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con...
    Attualità

    La prossimità per nuovi orizzonti, nasce il progetto “Tutti in gioco”

    Educare le nuove generazioni alle regole e alle responsabilità dei comportamenti nei riguardi degli...
    Cultura

    “Scandalo” ha conquistato il Teatro Mercadante di Cerignola

    Mercoledì sera il Teatro Mercadante si è riempito di risate, applausi e riflessioni. “Scandalo”,...
    Evidenza

    Elezioni regionali, a Cerignola una prova generale per le amministrative del 2027

    Ancor prima che arrivassero i risultati delle elezioni regionali, che hanno visto trionfare Antonio...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    «In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia...
    Cultura

    Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

    In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

    Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)