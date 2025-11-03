Danni al Bar Reale, il Comitato per la Tutela dei Commercianti attacca l’Amministrazione

Il Comitato per la Tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime la sua solidarietà alla titolare del Bar Reale Filomena Stellardi per l’ennesimo atto delinquenziale da lei subito ai danni del suo pubblico esercizio, come i tantissimi altri che i commercianti e la Città subiscono sistematicamente nonostante le rassicurazioni che l’Amministrazione si è prodigata a divulgare nell’ultimo incontro organizzato non più tardi di 15 giorni fa dal consigliere Romano con la presenza dell’Assessore alla sicurezza, per rilanciare il problema sicurezza nella nostra Città e cercare di arginarlo. A tutt’oggi, come si vede, nessuna novità, e nulla è cambiato nella inarrestabile ripetizione dei furti e rapine. Siamo ancora in attesa dei risultati di quella riunione e di quegli impegni, mentre la Città è presa d’assalto dal dilagare incontrollato di tali atti delinquenziali. Aspettiamo che l’Amministrazione comunale dia risultati tangibili, mentre l’intero settore del commercio è in ginocchio.