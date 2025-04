Danza, i successi nazionali e internazionali della giovanissima Martina Giordano

Non ha ancora compiuto 16 anni, ma vanta già un percorso di assoluto rispetto per la sua età. Martina Giordano, ballerina di Cerignola e appartenente alla scuola di danza ASD Arte in movimento di Trinitapoli, diretta dalla maestra Anna Ilaria Davvanzo, ha recentemente ottenuto una serie di importanti piazzamenti in una delle rassegne più prestigiose per la disciplina, a livello giovanile. Si tratta dell’‘AmsterDans International Competition’, rinomato concorso internazionale per le scuole di danza che ha luogo nella capitale dei Paesi Bassi. Nel corso di questa manifestazione, Martina Giordano è salita per ben tre volte sul podio, collezionando un 1° posto nel duetto (‘Aliento’) con l’amica Giorgia Pagano, un 2° con il suo assolo e un 3° con la coreografia ‘Eterno ritorno’. Tutte le coreografie portate in scena sono opera della sua maestra Antonella Albanese.

Quella per la danza è una passione che Martina sente fin da molto piccola, quando di anni ne aveva appena 4. Da allora è nato un percorso che l’ha condotta a numerose soddisfazioni, fino a far di lei una ballerina capace di abbracciare differenti stili quali il contemporaneo, il classico, il neoclassico, l’hip hop e l’heels. Una passione che la porta a frequentare la scuola di danza per molte ore della giornata e per diversi giorni della settimana, a volte anche la domenica. Questo però non le impedisce di essere una studentessa con ottimi voti, frequentando il Liceo Scientifico ‘Albert Einstein’ di Cerignola.

I successi di Amsterdam sono solo gli ultimi in ordine di tempo. Martina ha riscosso importanti riconoscimenti in altri concorsi internazionali, come il ‘Dance Stars of Tomorrow’ a Bari, dove ha ottenuto due primi posti in duetto e in gruppo, e un primo posto alla BAC (Ballet&Arts Certification) di Cavallino (Lecce) con accesso al Galà serale. E non finisce qui! È proprio di queste ore la notizia che, dopo aver preso parte lo scorso inverno alla compagnia ‘Giovane Balletto Mediterraneo’ di Barletta con la direzione artistica di Mauro De Candia, andrà ad esibirsi nuovamente all’estero, a Bayonne (Francia) e Bruxelles. La giovane Martina Giordano ha dinanzi a sé un futuro davvero promettente, con un presente che tuttavia le sta già donando importanti quanto meritate soddisfazioni. A lei sono rivolti i più sinceri auguri, con l’auspicio e la convinzione che possa dare lustro anche alla sua città.

