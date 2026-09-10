Dare seguito alla bella vittoria nel derby: l’Audace Cerignola ospita il Giugliano

Dopo due trasferte consecutive, l’Audace Cerignola torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Giugliano, nel quadro della quarta giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Raimondo Catalano sono reduci dal successo nel derby di Foggia, arrivato al termine di una prestazione di spessore per applicazione e metodo. Sono stati davvero impeccabili i gialloblù, le reti di Boccadamo e Perlingieri l’apice di una serata in cui ciascun elemento ha indubbiamente fatto la propria parte, in più Viola ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in stagione. Non solo, le note positive aumentano con la resa non banale di calciatori come Romano (al debutto dal 1′) e Sellaf (entrato a gara in corso), che così ingrossano la capacità di scelta per un gruppo sempre più orientato all’acquisizione della piena amalgama fra vecchi e nuovi. La sfida di domani sera sarà la prima di un trittico da svolgere in otto giorni, poiché sarà in calendario anche il primo turno infrasettimanale: la vittoria dello “Zaccheria” può rappresentare sicuramente benzina nel motore dell’autostima, al contempo però vietato pensare che l’impegno contro i campani possa essere semplice, in ragione dell’avvio iniziale un po’ stentato degli avversari. Una possibilità che il tecnico dell’Audace vuole assolutamente scongiurare, anche perché occorrerà esibire i caratteri ormai fondanti delle ‘cicogne’, ossia grinta, fame e ambizione in ogni momento del match.

Catalano non dovrebbe stravolgere la formazione di partenza, rendendola parecchio simile a quella di domenica sera: Romano sarà di nuovo il sostituto dell’infortunato Sena nel terzetto arretrato, Vinciguerra e D’Orazio potrebbero giocarsi una maglia al fianco di Perlingieri (reduce da un gol e un assist ai “satanelli”) dietro la punta Gambale.

Quinto torneo consecutivo in terza serie anche per il Giugliano, che ha raccolto un punto nelle prime tre uscite: dopo il pareggio con la Scafatese, due ko da Casarano e Sorrento. A seguito della salvezza dello scorso anno, è stato confermato in panchina Raffaele Di Napoli, mentre la campagna acquisti estiva ha visto l’introduzione di calciatori giovani ed altri di maggiore esperienza. Fra di essi, si possono citare: il centrocampista Varone, il trequartista Borgnino e gli attaccanti Ibe e Udoh. I ‘tigrotti’ in queste battute iniziali hanno evidenziato una difesa abbastanza incerta, dati i ben nove gol già subiti (peggior rendimento insieme al Cosenza), ma anche una buona propensione all’attacco con sei reti segnate e l’ala sinistra Esposito a quota due centri. Altre pedine da non sottovalutare sono lo storico capitano De Rosa, Zammarini e Caldore, per una rosa che avrà l’obiettivo di mantenere la categoria. Il modulo tattico è il 4-2-3-1, in avanti il riferimento dovrebbe essere l’italonigeriano Ibe.

Nell’ultimo precedente sul Tavoliere, il 22 marzo 2026, affermazione di misura degli ofantini: a decidere fu Gambale dal dischetto. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Aldi, della sezione di Lanciano.