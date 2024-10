Debutti casalinghi per Mandwinery Pallavolo Cerignola ed Flv

Debutto casalingo per entrambe le formazioni femminili di volley, nella seconda giornata dei rispettivi campionati. Nel girone I della serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola ospita domani la Santorocreative Hub Salerno (ore 18). Le ragazze allenate da Francesco Sgarbi al debutto hanno prevalso in trasferta a Pescara, uno 0-3 che, nonostante un secondo set conquistato con qualche difficoltà ai vantaggi, è stato indice di una prestazione più che positiva, trattandosi del debutto. Già su buoni livelli i meccanismi di squadra, specie in attacco, dove Altomonte ha saputo sollecitare a dovere elementi quali Pettinari e Giometti. Le campane (per la prima volta al via nella quarta serie nazionale) invece hanno cominciato con una sconfitta, per mano di Napoli: il team guidato da Cacace può vantare giocatrici di valore per la categoria, a partire dalla grande ex Simeone, fra le protagoniste della passata stagione in maglia fucsia. Altri nomi di rilievo sono la palleggiatrice Battaglia, la laterale Erra e la centrale Sorrentino. Il pala “Dileo” si preannuncia già tutto esaurito e pronto a sostenere come al solito con il suo calore la Mandwinery, che cercherà di ottenere il bis e confermare le sensazioni suscitate una settimana fa.

Scenderà in campo domenica (ore 18) al pala “Tatarella” invece la Flv, che riceve l’Amatori Volley Bari. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha ceduto a testa altissima al debutto a Terlizzi, lottando ad armi pari contro una avversaria candidata ad un torneo di vertice. Non male per un organico assai giovane e con poche settimane di lavoro, le potenzialità ci sono e si confida vengano via via sempre più sviluppate. Dall’altra parte della rete ci sarà una nuova insidiosa rivale, perché l’Amatori di Addati ha piegato all’esordio al tie break Turi e vede nella palleggiatrice Cosentino, nelle attaccanti De Nicolò e Ivona, nel posto 3 Francklin alcune delle migliori risorse. Le rossogialloblù ripartono da quanto (non poco) tratto di buono nella trasferta terlizzese, affidandosi a Piarulli e Novia ma non solo in prima linea e con il proposito di affrontare l’impegno con grinta e determinazione. Anche in questo caso, la spinta del pubblico può essere un fattore fondamentale per una Flv desiderosa di cominciare a muovere la sua classifica.