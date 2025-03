Decima vittoria di fila per la Flv Cerignola, Trani affondato 3-0

Nuova affermazione per la Flv Cerignola, che al pala “Tatarella” affonda Trani 3-0 nella sfida della 19^ giornata del girone A di serie C (25-16; 25-22; 25-13 i parziali). Coach Dilucia ha schierato il 6+1 tipo, con: Puro al palleggio e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Mazzola ha risposto con: Grassi in regia e Tomchyk sulla diagonale; Montenegro e Miranda in posto 4; Gorgoglione e Telesca sottorete, con Curci in difesa. Partenza lanciatissima delle ofantine, subito filate via sul 6-1 con Martinelli: precise e puntuali, le padrone di casa amministrano un margine costante di quattro-cinque lunghezze, trovandosi poi ad aumentarlo con la battuta efficace di Piarulli (16-10), per il primo timeout richiesto dalle viaggianti. Dentro Rivarola per Valecce, l’italoargentina subito a segno per il 20-11: dieci set point a disposizione sul 24-14, si va al cambio di campo grazie ad una invasione aerea tranese.

L’avvio della seconda frazione ricalca a parti invertite il precedente: la Lavinia Group va sullo 0-4, Cerignola recupera due lunghezze ma le biancazzurre approfittano di qualche sbavatura. Puro dai nove metri (6-8), Trani sul +5 (7-12) con l’interruzione del gioco da parte di Dilucia. Punteggio assolutamente ad elastico: Martinelli e Mansi accorciano (14-16), altro scatto avversario (15-19) cui segue un nuovo recupero (18-20). Sul 21-22 il primo arbitro cerca di calmare gli animi un po’ accesi, assegnando un cartellino rosso ciascuno ai due allenatori. Da lì in poi la Flv non sbaglia più nulla, Piarulli a muro aggancia, doppia di Grassi per il sorpasso, Martinelli per il set point concretizzato da Piarulli che stampa le mani sull’attacco rivale. Succede di tutto nelle prime fasi del terzo periodo: sul pari 3, Mazzola continua a contestare platealmente le decisioni arbitrali e viene espulso. Il mister tranese si lascia andare ad una serie di intemperanze che causano la sospensione del match per almeno una decina di minuti, prima che lasci la struttura. Alla ripresa del gioco, Cerignola dimostra nervi saldi: Novia sale in cattedra (9-5), Puro attenta sottorete (12-5), Mansi, Martinelli e ancora Puro per il 19-8. La sfida ha ormai poco da dire, è un muro del capitano rossogialloblù ad archiviare la pratica.

Decima vittoria consecutiva in campionato per la Flv, salita a 45 punti in classifica sempre in quarta posizione, ma che man mano sta recuperando qualcosina su chi precede. Nel prossimo turno, sabato 22 marzo, in calendario la visita al Don Milani Volley.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 6, Novia 11, Martinelli 23, Valecce, Piarulli 13, Mansi 5, Rivarola 2, Di Schiena (libero).