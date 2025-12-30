Denominazione comunale, il Consiglio approva regolamento che lega i prodotti tipici al territorio

Il Consiglio comunale di Cerignola ha approvato il regolamento sulla Denominazione Comunale (De.Co.) che tutela e valorizza le attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine della città. L’amministrazione comunale ha aderito con convinzione al progetto rilanciato dalla Camera di Commercio di Foggia e dall’Anci. Si tratta di uno strumento di sviluppo del marketing territoriale con la finalità di legare il nome di un comune a un suo prodotto identitario. Secondo quest’ottica, la valorizzazione delle produzioni locali, attraverso il marchio De.Co., può diventare una leva strategica per il rilancio turistico ed economico del territorio contribuendo a tutelare e promuovere le tradizioni enogastronomiche e artigianali.

La De.Co. rappresenta un riconoscimento concesso dall’amministrazione comunale a qualcosa che è strettamente collegata al territorio e alla sua collettività, senza sovrapposizione alcuna con le denominazioni d’origine. Inoltre, la De.Co. dimostra l’origine locale del prodotto, ne fissa la sua composizione e ne garantisce gli ingredienti ai produttori del territorio e ai consumatori. La Denominazione Comunale potrà essere indirizzata a prodotti agricoli, dell’artigianato alimentare, dell’artigianato in genere, a ricette, feste cui si lega un piatto, un prodotto o pratiche in uso.

“È un risultato importante per la città che finalmente dispone di uno strumento giuridico di tutela del proprio patrimonio identitario culturale, una sorta di ponte tra l’eredità del passato e tutto ciò che dobbiamo custodire per le generazioni future. Ringrazio il Sindaco, la Giunta, il Consigliere comunale Gerardo Valentino, i Consiglieri che hanno votato per l’approvazione, la commissione commercio e gli uffici del Suap per aver lavorato con dedizione e serietà. Un ringraziamento particolare anche agli assessori che prima di me hanno avviato questo processo amministrativo, oggi arrivato alla sua conclusione, ossia il dott. Cialdella e la dott.ssa Belpiede”, così l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.