Derby di Capitanata al “Monterisi”: il Cerignola riceve il Foggia per archiviare Monopoli

La quinta giornata del girone C di serie C propone il derby di Capitanata, di scena domani al “Monterisi”, fra Audace Cerignola e Foggia. I ragazzi di Vincenzo Maiuri, venerdì scorso, hanno rimediato la prima sconfitta stagionale, cedendo 2-0 a Monopoli: una sfida condizionata dalla doppia inferiorità numerica ravvicinata maturata nella parte finale del primo tempo, che ha reso decisamente complicata la possibilità di una rimonta della ripresa. Arriva ora forse il match migliore per ripartire, per l’importanza e il prestigio che esso fornisce: inoltre, sinora da quando è fra i professionisti, la squadra gialloblù in regular season ha sempre battuto i rossoneri. C’è però ancora da registrare qualcosa nella struttura dei gialloblù, ovviamente con il beneficio del tempo dato che si è ancora nelle battute iniziali della stagione. Innanzitutto va migliorato l’approccio, perché solo in occasione dell’incontro di coppa Italia Frecciarossa con l’Avellino gli ofantini sono andati in vantaggio (peraltro conducendo in porto la vittoria), mentre nelle altre occasioni è toccato agli avversari sbloccare per primi e non sempre possono riuscire le rimonte, come ad esempio nel caso del Picerno o del Siracusa. Il ritorno in campo di Paolucci una importante arma per regalare inventiva e ulteriore qualità al gioco dell’Audace, una risorsa imprescindibile in base a ciò che nello scorso campionato ha evidenziato il centrocampista abruzzese. «Arriviamo nel modo giusto, in una settimana nella quale tutti abbiamo lavorato per giungere al meglio all’appuntamento. Sappiamo che è una gara importante, analizzando Monopoli il focus è andato sui dettagli, che possono risolvere gli incontri», ha detto l’allenatore delle ‘cicogne’ in conferenza stampa. Che Foggia si attende? «Una squadra di tutto rispetto e rinforzatasi recentemente, guidata da un collega che è punto di riferimento per tanti nel settore. Dobbiamo assolutamente vincere però, per ritornare in linea con i nostri obiettivi. So di avere a disposizione degli uomini che daranno il massimo per ottenere il bottino pieno».

Privo degli squalificati Cretella e Cocorocchio, il tecnico milanese dovrebbe lanciare dal 1′ in retroguardia il nuovo arrivato Gasbarro, mentre in mediana Ruggiero, Sainz-Maza e forse lo stesso Paolucci si candidano a rilevare l’ex Padova. Russo, Todisco e D’Orazio si giocano due maglie sulle corsie esterne, davanti sempre la coppia Emmausso (grande ex) e Cuppone.

Costretto alla salvezza tramite playout nella scorsa annata, il Foggia cerca lo stesso obiettivo ma in una maniera meno tortuosa: il presidente Canonico ha affidato la panchina nuovamente a Delio Rossi, optando per l’allestimento di una squadra giovane e orientata al contenimento dei costi. Il 6-0 subito al debutto a Catania però, ha contribuito a irrobustire la rosa con elementi di esperienza e categoria, fra cui il ritorno di Petermann a centrocampo e gli arrivi dei difensori Valietti, Morelli e Rizzo, degli attaccanti D’Amico e Sylla. Altri giocatori da tenere d’occhio sono Garofalo nella zona nevralgica e la giovane punta Bevilacqua. Sono 4 i punti totalizzati dai ‘satanelli’ (tutti in casa), due sconfitte in altrettante uscite in trasferta. Lo schieramento dovrebbe essere il 3-5-2, con il reparto offensivo composto da Bevilacqua e D’Amico (con possibile carta il neoacquisto Ilicic), quest’ultimo andato a segno col Latina nel precedente impegno.

L’ultimo precedente risale al 13 marzo, quando l’Audace si impose 3-2 con le firme di Visentin, Ligi e Salvemini. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Frasynyak della sezione di Gallarate.