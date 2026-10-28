Derby e rivalità: come una partita diventa patrimonio di una città

Quando il calendario ne fissa la data se ne parla per settimane: al bar si discute di formazioni, c’è chi controlla le quote scommesse serie A per capire chi parte favorito e c’è chi ricorda, con un sorriso, che nel derby classifica e pronostici contano poco. Per capire come una partita di calcio sia diventata un pezzo di identità cittadina bisogna tornare indietro di quasi un secolo.

Due squadre, due mappe della città

La Lazio nasce il 9 gennaio 1900 in piazza della Libertà, nel quartiere Prati, come società podistica fondata da un gruppo di giovani guidati da Luigi Bigiarelli. Il calcio arriva qualche anno dopo, ma il legame con la città è già forte. La Roma vede la luce nel 1927 dalla fusione di tre club cittadini (Alba-Audace, Fortitudo-Pro Roma e Roman), con l’obiettivo di creare una squadra della Capitale capace di competere con le grandi del Nord. La Lazio resta fuori dal progetto, anche grazie all’opposizione del generale Giorgio Vaccaro, e la divisione nasce già qui: da una parte il club più antico che rifiuta di sciogliersi, dall’altra la nuova squadra che porta il nome della città. Con il tempo le due società finiscono per disegnare due mappe diverse di Roma. I giallorossi si legano a Testaccio, quartiere popolare cresciuto attorno al Mattatoio, dove dal 1929 al 1940 giocano nel celebre Campo Testaccio. I biancocelesti vengono associati ai quartieri nord e a un seguito forte anche in provincia. La realtà è più sfumata, visto che oggi i tifosi delle due squadre vivono in ogni zona della città, ma le etichette resistono e alimentano lo sfottò quotidiano.

Il primo derby e la nascita di una memoria

La prima stracittadina ufficiale si gioca l’8 dicembre 1929 e la vince la Roma per 1-0, con un gol di Rodolfo Volk. Da quel pomeriggio comincia un archivio collettivo che ogni tifoso conosce almeno in parte: risultati, marcatori, parate, espulsioni, gol arrivati all’ultimo minuto. La memoria del derby funziona come la storia di famiglia. Non si studia sui libri, si ascolta. Il nonno racconta la partita vista da ragazzo, il padre aggiunge quella dei suoi vent’anni, il figlio conserva la sua. Ogni generazione ha un derby che considera “suo”, e il racconto si arricchisce a ogni passaggio, con dettagli che magari non corrispondono del tutto ai fatti ma che nessuno ha voglia di correggere.

Cosa trasforma una partita in patrimonio

Gli elementi che fanno di una stracittadina qualcosa di più di un evento sportivo si ripetono, con piccole variazioni, in quasi tutte le città italiane che hanno due squadre:

i quartieri d’origine, che legano ciascun club a un pezzo preciso di città;

i luoghi di ritrovo, dai bar storici alle sedi dei club di tifosi;

le date e i gol tramandati, raccontati come episodi di famiglia;

le coreografie delle curve, preparate per settimane;

gli sfottò, che dopo ogni derby riempiono muri, striscioni e conversazioni.

A Roma c’è un elemento in più: dal 1953 le due squadre condividono lo Stadio Olimpico. La Curva Sud è giallorossa, la Curva Nord biancoceleste, e il giorno del derby lo stadio si trasforma in un confronto visivo tra due tifoserie che si preparano per giorni. Le coreografie sono diventate un linguaggio a sé, fatto di simboli, citazioni e riferimenti alla storia cittadina che solo un romano coglie fino in fondo.

Le pagine difficili della rivalità

Una rivalità così radicata ha conosciuto anche momenti bui, che fanno parte della memoria tanto quanto le vittorie. Il 28 ottobre 1979 il tifoso laziale Vincenzo Paparelli muore all’Olimpico, colpito da un razzo partito dalla curva opposta prima dell’inizio del derby. Una tragedia che segna il calcio italiano e che a Roma viene ricordata ancora oggi. Nel marzo 2004 un’altra stracittadina viene sospesa dopo la diffusione di una voce falsa sulla morte di un bambino fuori dallo stadio, con i capitani costretti a confrontarsi con le curve davanti alle telecamere. Episodi diversi, che raccontano quanto il derby sia sensibile all’umore della città e quanto il confine tra passione e tensione sia sottile.

Una rivalità che si eredita

A Roma raramente si sceglie per chi tifare. Più spesso lo si eredita, come il dialetto o il quartiere in cui si cresce. Nelle famiglie miste la settimana del derby diventa un piccolo rito di prese in giro, nelle scuole il lunedì successivo decide chi potrà parlare e chi dovrà stare zitto. Entrambe le tifoserie rivendicano la propria romanità, e proprio la contesa su chi rappresenti meglio la città tiene viva la sfida anno dopo anno. Il derby della Capitale mostra come una partita possa diventare qualcosa che appartiene a tutti, anche a chi il calcio non lo segue. È fatto di strade, piazze, ricordi e parole condivise, e si rinnova a ogni stagione senza perdere il legame con le sue origini. Per novanta minuti, due volte l’anno, Roma si ferma a guardarsi allo specchio e ritrova le sue due anime.