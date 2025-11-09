Contattaci al 3286684015
    Derby pugliese amaro per la Pallavolo Cerignola, la Star Volley Bisceglie vince 1-3

    Primo stop interno per le fucsia: gara intensa e combattuta per i primi tre set, poi le ospiti chiudono la pratica

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Pallavolo Cerignola cede per 3-1 alla Star Volley Bisceglie nel primo derby pugliese della stagione, al termine di una gara intensa e combattuta nei primi tre set, ma che ha visto le ospiti imporsi con lucidità nei momenti chiave del match. Coach Annagrazia Matera conferma il sestetto di partenza con Courroux in regia e Pomili opposta, Hujanen e Moneta in banda, Torre e Cianciotta al centro, Galuppi libero. Sul fronte opposto mister Guadalupi schiera Mileno in cabina di regia, in diagonale con Colombo, Civardi e La Zizzera in posto 4, Cometti e Ndoj al centro, libero Minervini. Il primo set si gioca punto a punto, con scambi lunghi e grande intensità da entrambe le parti. Le fucsia tengono testa alle ospiti fino ai vantaggi, ma un errore in attacco di Pomili consegna il parziale alla Star Volley (24-26). Nel secondo set Bisceglie parte forte, trovando continuità in attacco con Civardi e approfittando di qualche errore di troppo in casa Cerignola. Le ospiti mantengono il vantaggio e chiudono 25-20.

    La reazione fucsia arriva nel terzo set: le ragazze di Matera ritrovano ordine e concretezza, spingono in battuta e mettono in difficoltà la ricezione avversaria, chiudendo il parziale 25-20 e riaprendo la partita. Nel quarto set, però, la Star Volley torna a dominare la scena: efficacia in battuta e difesa compatta fanno la differenza, mentre le padrone di casa calano in lucidità. Il set si chiude 25-12 e consegna la vittoria a Bisceglie. Una battuta d’arresto per la Pallavolo Cerignola, che tornerà al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. Prossimo match: sabato 15 novembre in trasferta contro PVT Modica.

