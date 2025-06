Dercole: «Bonito aumenta la Tari del 20%»

Carlo Dercole, Segretario Cittadino di Forza Italia Cerignola, esprime la sua più ferma condanna per l’aumento della Tari del 20%, per circa 2.000.000,00 di Euro deciso dall’Amministrazione Bonito. “È una vera e propria beffa ai danni della città”, afferma Dercole. “L’Amministrazione aveva garantito che non ci sarebbero stati aumenti, invece oggi i cittadini si trovano a pagare più tasse per un servizio inefficiente e una città sporca”. Ma non è tutto. Dercole critica anche la decisione dell’Amministrazione, in particolare del dirigente Dituccio e dell’Assessore al bilancio Gianfriddo, di deliberare un bonus di 50 mila euro per le famiglie con ISEE inferiore a 9.350 euro, già previsto da Arera. Per chi non lo sapesse, da quest’anno, ARERA ha previsto la riduzione della TARI nella misura del 25% a favore dei cittadini con ISEE fino a 9.530 euro, stabilendo che questo beneficio sarebbe stato finanziato da un aggravio di sei euro posto a carico di tutti i contribuenti.

“Quante volte i cerignolani devono pagare questo bonus? – chiede Dercole -. È la dimostrazione di incompetenza e incapacità dell’Amministrazione. Questi 50.000,00 sottratti al bilancio comunale saranno sottoposti all’attenzione della Corte dei Conti. Questi soldi potevano servire ad altro e non a coprire un bonus già coperto”. Infine, Dercole critica anche i calcoli errati che hanno portato all’aumento della Tari. “L’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto fare di più per evitare questo aumento – conclude Dercole -. Invece, i cittadini sono costretti a pagare per l’incompetenza e l’incapacità dell’Amministrazione. Con Gianfriddo ogni cosa al Comune di Cerignola si paga due volte. Ricordate i costi per la trasferenza pagati due volte? Ora anche il bonus TARI e chissà cos’altro…”.