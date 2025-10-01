Contattaci al 3286684015
    HomeNotiziePoliticaDercole: «Bonito dopo la Tari, vuole aumentare anche l'Imu»

    Dercole: «Bonito dopo la Tari, vuole aumentare anche l’Imu»

    Il coordinatore cittadino di Forza Italia: «Bonito ormai dannoso per Cerignola, l'Amministrazione comunale tolga il disturbo»

    “Non bastava la stangata sulla Tari: adesso il sindaco Bonito, in una lettera indirizzata ai propri consiglieri, annuncia che per gli ultimi mesi della sua amministrazione bisogna prendere due decisioni nefaste per l’economia cerignolana: sciogliere il Consorzio ed aumentare l’Imu”. Il coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato al consiglio regionale pugliese, Carlo Dercole, svela i contenuti di una missiva che il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha inviato questa estate ai consiglieri della maggioranza che lo sostiene. “In pratica, la maggioranza di centrosinistra intende prelevare ancora una volta soldi dalle tasche dei cittadini, non per migliorare i servizi, ma per alimentare una campagna elettorale ormai disperata”, commenta il segretario di Forza Italia. “Lo abbiamo visto con i doppi costi sostenuti da noi cerignolani sulla trasferenza dei rifiuti all’azienda dei parenti di Cicolella e a Teknoservice, lo abbiamo visto con l’aumento fino al 20% della Tari, e ora lo vedremo come l’aumento dell’IMU: solo spese, zero servizi”, prosegue Dercole.
    “Sgarro e Cicolella, che sostengono questa maggioranza e ora si candidano alla Regione, sono ormai pericolosi quanto Bonito, perché lo supportano in ogni scelta scellerata”. Dercole aggiunge: “Bonito è ormai diventato dannoso per la città. Ogni scelta di questa amministrazione si traduce in nuove tasse, in nuovi pesi a carico delle famiglie e delle imprese e agevolazioni solo per amici, parenti e pochi fortunati”. “È pertanto arrivato il momento che la peggiore amministrazione di sempre tolga il disturbo e vada finalmente a casa, restituendo a Cerignola la possibilità di un futuro diverso e migliore”, conclude Carlo Dercole.

