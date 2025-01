Dercole: «Ennesimo sperpero di denaro pubblico al Comune di Cerignola»

“Il nostro Comune, da maggio 2023, sta donando 2.500 euro alla ditta Devenuto, per un servizio che non è mai effettuato”. Inizia così la nota del dirigente forzista cerignolano. “Infatti, con det. 923 del 2023, si è stabilito di affidare la manutenzione di tutte le fontane della nostra città a questa ditta, per tre anni, per una cifra di Euro 106.140,00. Ma è mai possibile che nessun amministratore abbia mai chiesto conto di questi soldi? È mai possibile che nessun assessore, consigliere comunale si sia mai accorto che questa ditta non sta facendo nessun lavoro di manutenzione? Chiedo al sindaco, al vicesindaco: vi sembra che stiate facendo un buon lavoro da amministratori pubblici?”.

Continua Dercole, che aggiunge “ma c’è di più. Oltre al danno, sotto Natale arriva anche la beffa. Una beffa amara. Infatti, i geni dei nostri amministratori, dopo circa due anni si accorgono che la fontana della mezzaluna versa in situazione davvero pietose e decidono di porre rimedio. E con determina n. 444 del 10.12.2024, per un importo di ulteriori 60.000 Euro, indovinate a chi danno l’affidamento per i lavori? Alla stessa ditta Devenuto che avrebbe dovuto manutenzionarla dal 2023! A questo punto credo non ci siano più parole per descrivere il livello raggiunto da questa amministrazione”. Conclude Carlo Dercole, rivolgendosi direttamente alla giunta comunale “mi dicono che la ditta in questione abbia rapporti di parentela con il compagno dell’assessore Cicolella. Mi auguro che se si dovessero trovare una domenica a pranzo insieme, l’assessore possa chiedere conto dei lavori prima di mangiare il dessert”.