Dercole: «La Teknoservice ha truffato la città di Cerignola»

Carlo Dercole, Segretario Cittadino di Forza Italia Cerignola, denuncia la Teknoservice per aver truffato la città di Cerignola e consegna tutto il fascicolo studiato alla Guardia di Finanza. Dopo aver analizzato il contratto della Teknoservice attraverso una striscia quotidiana sui propri canali social che ha denominato “Cerignola città invisibile” parafrasando Italo Calvino, Dercole sottolinea che la ditta ha offerto servizi che non sono stati mai eseguiti, come la pulizia e la disinfezione dei mastelli, il ritiro personalizzato dei pannolini per le persone non autosufficienti, la pulizia delle strade e marciapiedi ogni 15 giorni e tanto altro. E tutti questi servizi offerti hanno portato la ditta a prendere il massimo dei punteggi in fase di aggiudicazione dell’appalto.

“La Teknoservice ha ingannato la Commissione esaminatrice e ha vinto una gara che non avrebbe dovuto vincere – afferma Dercole -. La gara di appalto era composta dall’offerta tecnica che valeva 90 punti e da quella economica che ne valeva 10”. “E’ chiaro che offrendo una serie di servizi aggiuntivi, la Teknoservice abbia preso il massimo del punteggio nell’offerta tecnica. E questi punteggi hanno permesso alla ditta di aggiudicarsi la gara. Ma nella realtà dei fatti, come abbiamo visto, non rispetta nessuno dei servizi aggiuntivi offerti”. “Inoltre, la ditta ha causato una perdita di 1.000.000,00 di Euro alle casse del nostro Comune. Poichè i servizi di pulizia delle caditoie e delle fontane cittadine che aveva garantito sono stati appaltati ad altre ditte”.

L’ex assessore della Giunta Metta sottolinea come “non è stato nemmeno nominato il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto), che avrebbe dovuto controllare e vigilare proprio su tutte queste mancanze e la mancata nomina del Direttore avvantaggia naturalmente la ditta a discapito della città. Senza dimenticare la gravissima questione del doppio pagamento del trasporto dei rifiuti”. Dercole annuncia che consegnerà il fascicolo alla Guardia di Finanza e alla Corte dei Conti per il doppio pagamento dei servizi. “È evidente che la Teknoservice non sta rispettando il contratto e che gli amministratori della città hanno fallito nel loro dovere di controllare i servizi offerti”, conclude Dercole.