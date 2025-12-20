Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla giustizia

Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia nell’ultima riunione, presieduta dal segretario provinciale del partito Paolo Dell’Erba, ha approvato all’unanimità di affidare il compito di responsabile del comitato provinciale per il referendum sulla Giustizia a Carlo Dercole, candidato alle ultime elezioni regionali, il più votato in tutto il centrodestra a Cerignola. “Ringrazio il segretario provinciale Dell’Erba e tutti i presenti alla riunione per aver accolto positivamente la proposta di affidarmi questo ruolo di particolare rilevanza. Subito dopo le festività di Natale avvieremo una serie di iniziative in tutti i comuni della provincia di Foggia per spiegare l’importanza di questo cambiamento che, con la separazione delle carriere dei magistrati, tutela i cittadini”, sottolinea Dercole.
