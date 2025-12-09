Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaDercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    «In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia di chiarire a quale titolo sia stata convocata una riunione con tutti i sindaci del Consorzio Fg/4 sul tema dei tributi, dopo che tutti i sindaci avevano già espresso valutazioni negative, con ben due votazioni contrarie sulla proposta avanzata dal Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito. È legittimo domandarsi se tale convocazione rientri nei poteri istituzionali di garanzia e di vigilanza, o se essa possa configurarsi come una forma di intervento politico su una materia che riguarda l’autonomia e le prerogative dei sindaci facenti parte del Consorzio». Così Carlo Dercole, in una nota stampa giunta in redazione.
    «Ricordiamo rispettosamente che la funzione prefettizia, secondo Costituzione e ordinamento, è quella di rappresentare lo Stato e garantire equilibrio e imparzialità sul territorio, e non quella di intervenire nelle dinamiche politiche amministrative assumendo ruoli non previsti dalla legge – prosegue -. Alla luce di ciò, sarebbe opportuno che il Prefetto chiarisse ai cittadini e agli amministratori quale sia il fondamento giuridico della riunione convocata, e con quali finalità sia stata organizzata. Inoltre, riteniamo necessario che la Prefettura informi la città di Cerignola su come intenda affrontare il parere dell’ANAC, che giudica la gara dei rifiuti del Comune di Cerignola non conforme e prescrive un intervento risolutivo entro il 31 dicembre. Su questo tema – che riguarda legalità, trasparenza e gestione di un servizio pubblico fondamentale – ci aspetteremmo un’attenzione istituzionale almeno pari a quella dimostrata sulla questione tributaria».

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cultura

    Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

    In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

    Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con...
    Attualità

    La prossimità per nuovi orizzonti, nasce il progetto “Tutti in gioco”

    Educare le nuove generazioni alle regole e alle responsabilità dei comportamenti nei riguardi degli...
    Cultura

    “Scandalo” ha conquistato il Teatro Mercadante di Cerignola

    Mercoledì sera il Teatro Mercadante si è riempito di risate, applausi e riflessioni. “Scandalo”,...
    Evidenza

    Elezioni regionali, a Cerignola una prova generale per le amministrative del 2027

    Ancor prima che arrivassero i risultati delle elezioni regionali, che hanno visto trionfare Antonio...
    Calcio

    Solo un pareggio (1-1) tra Cerignola e Casertana

    Sfida casalinga per l'Audace Cerignola che ospita nell'impianto di via Napoli i campani della...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cultura

    Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

    In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

    Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con...
    Attualità

    La prossimità per nuovi orizzonti, nasce il progetto “Tutti in gioco”

    Educare le nuove generazioni alle regole e alle responsabilità dei comportamenti nei riguardi degli...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)