    Determinazione e concretezza: la Flv Cerignola non si priva di Martina Rivarola

    Determinazione e concretezza: la Flv Cerignola non si priva di Martina Rivarola

    Arrivata a campionato in corso la scorsa stagione, l'italoargentina ha fornito il suo indubbio contributo alla promozione in B2

    SportVolley

    da Redazione
    La FLV Cerignola comunica la conferma della quarta giocatrice che farà parte della rosa a disposizione di mister Cosimo Dilucia nel campionato di serie B2 2025/2026: si tratta della laterale Martina Rivarola, classe 2006. L’italoargentina, arrivata in corsa nello scorso torneo di C dopo l’esperienza nelle giovanili del Boca Juniors, è stata una autentica rivelazione. Ha dato il suo contributo nella seconda parte della regular season e nella fase playoff attraverso grande disponibilità, dedizione al lavoro e assoluto impegno. Malgrado la giovane età, quando chiamata in causa ha dimostrato sicurezza, intelligenza tattica e buona propensione offensiva. Qualità da migliorare ulteriormente e di cui servirsi, anche in ragione della possibilità di schierare la ragazza nata a San Salvador de Jujuy all’occorrenza come opposto: importantissime le sue realizzazioni ad esempio nelle sfida a Turi (al suo debutto) o negli spareggi promozione con Gioia e Monteroni.

    «Sono molto felice di continuare con la squadra in questa nuova avventura – racconta Martina -, voglio ringraziare principalmente coach Dilucia per la fiducia fin dal primo giorno, la società per la disponibilità, i tifosi per il sostegno incondizionato e soprattutto le mie compagne per i momenti condivisi dentro e fuori dal campo. Mi avvicino alla prossima stagione con grande voglia ed entusiasmo, passione e voglia di continuare a crescere. Il meglio deve ancora arrivare!». La determinazione tutta sudamericana e la concretezza italiana, per un mix sul quale puntare ad occhi chiusi: la società ofantina avrà ancora a disposizione un profilo di forte prospettiva e validissima opzione.

