Determinazione e concretezza: la Flv Cerignola non si priva di Martina Rivarola

La FLV Cerignola comunica la conferma della quarta giocatrice che farà parte della rosa a disposizione di mister Cosimo Dilucia nel campionato di serie B2 2025/2026: si tratta della laterale Martina Rivarola, classe 2006. L’italoargentina, arrivata in corsa nello scorso torneo di C dopo l’esperienza nelle giovanili del Boca Juniors, è stata una autentica rivelazione. Ha dato il suo contributo nella seconda parte della regular season e nella fase playoff attraverso grande disponibilità, dedizione al lavoro e assoluto impegno. Malgrado la giovane età, quando chiamata in causa ha dimostrato sicurezza, intelligenza tattica e buona propensione offensiva. Qualità da migliorare ulteriormente e di cui servirsi, anche in ragione della possibilità di schierare la ragazza nata a San Salvador de Jujuy all’occorrenza come opposto: importantissime le sue realizzazioni ad esempio nelle sfida a Turi (al suo debutto) o negli spareggi promozione con Gioia e Monteroni.

«Sono molto felice di continuare con la squadra in questa nuova avventura – racconta Martina -, voglio ringraziare principalmente coach Dilucia per la fiducia fin dal primo giorno, la società per la disponibilità, i tifosi per il sostegno incondizionato e soprattutto le mie compagne per i momenti condivisi dentro e fuori dal campo. Mi avvicino alla prossima stagione con grande voglia ed entusiasmo, passione e voglia di continuare a crescere. Il meglio deve ancora arrivare!». La determinazione tutta sudamericana e la concretezza italiana, per un mix sul quale puntare ad occhi chiusi: la società ofantina avrà ancora a disposizione un profilo di forte prospettiva e validissima opzione.