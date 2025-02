Detiene in un ripostiglio tre pistole scacciacani, arrestato dai Carabinieri a Cerignola

Nel corso dei servizi svolti in Provincia dall’Arma nell’ultimo periodo, finalizzati al controllo del territorio e al contrasto delle forme di illegalità diffusa, i Carabinieri hanno operato sei arresti in alcuni centri della Capitanata. A Cerignola in particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina un 37enne del luogo, tradotto in carcere. I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione dell’indagato hanno rinvenuto, occultate in un ripostiglio, tre pistole scacciacani – di cui una modificata e resa idonea all’esplosione di colpi cal. 9 -, nonché 38 munizioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.