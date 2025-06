Di Toro e Audace Cerignola ancora insieme, contratto rinnovato al 2027

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con il direttore sportivo Elio Di Toro . Nelle passate ore l’intesa tra il presidente Nicola Grieco e il ds nel solco della continuità del lavoro tracciato in questi anni insieme. Di Toro, già legato all’Audace Cerignola per un’altra stagione, ha rinnovato il proprio contratto sino al 2027. “Sono felice di annunciarvi la prosecuzione del nostro rapporto con il ds Di Toro – spiega il presidente Grieco -. Con lui, in questi anni, abbiamo lavorato bene e conseguito lusinghieri risultati: dalla promozione in serie C alla disputa, da tre anni a questa parte, dei play-off. Tornato dall’estero ho voluto subito prodigarmi alla prossima stagione che ci ha visti tra le prime società d’Italia ad iscriversi al campionato di serie C 2025/26. Con il ds Di Toro vogliamo continuare a consolidare il progetto e a costruire l’Audace che verrà. Con la serietà, l’impegno e l’ambizione di sempre”.

“Ringrazio il presidente Nicola Grieco per la fiducia accordatami e per la determinazione con la quale ha voluto prolungare. Col presidente, in queste settimane, non ho mai smesso di dialogare e di confrontarmi sul futuro. Non vi nascondo l’amarezza per qualche indiscrezione infondata ma che viene superata dalla volontà comune di proseguire insieme il cammino. Sono contento di restare perché, in questi anni, ho amato e voglio continuare ad amare Cerignola e l’Audace Cerignola”, è quanto dichiarato dal ds Di Toro a margine dell’intesa.