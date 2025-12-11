Diego Gambale miglior giocatore del girone C di serie C per il mese di novembre

Importante riconoscimento per l’Audace Cerignola e, nello specifico, per Diego Gambale: l’attaccante gialloblù è stato infatti nominato miglior calciatore del mese di novembre per il girone C, nell’ambito dell’iniziativa portata avanti dalla Lega Pro, in collaborazione con Sky. Un premio (che sarà consegnato prima del match casalingo contro il Benevento del 19 dicembre) che rende merito al numero 9 degli ofantini, capace di mettere a segno quattro reti, tre delle quali fondamentali per alimentare la serie di quattro affermazioni consecutive dell’Audace.