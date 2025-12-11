Importante riconoscimento per l’Audace Cerignola e, nello specifico, per Diego Gambale: l’attaccante gialloblù è stato infatti nominato miglior calciatore del mese di novembre per il girone C, nell’ambito dell’iniziativa portata avanti dalla Lega Pro, in collaborazione con Sky. Un premio (che sarà consegnato prima del match casalingo contro il Benevento del 19 dicembre) che rende merito al numero 9 degli ofantini, capace di mettere a segno quattro reti, tre delle quali fondamentali per alimentare la serie di quattro affermazioni consecutive dell’Audace.
Diego Gambale miglior giocatore del girone C di serie C per il mese di novembre
Il premio verrà consegnato all'attaccante gialloblù prima della sfida casalinga col Benevento del 19 dicembre
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Cultura
“Natale a Torre Alemanna”: Albero dei desideri, musica, clown e giochi per le feste di Borgo Libertà
L’accensione dell’albero di Natale, l’apertura del mercatino artigianale, l’esibizione dell’associazione Artisti di strada e...
Provincia
CapitaNatale 2025: “Laudato sì, per fratello futuro”, l’iniziativa della Provincia di Foggia
La Provincia di Foggia presenta il programma di 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓-“𝐋𝐚𝐮𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐢’, 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨”,...
Politica
Gestione rifiuti, il Comune di Cerignola ottiene un risparmio notevole grazie ad una gara pubblica
“Come primo atto del mio mandato ho voluto dare un segnale forte di trasparenza...
Politica
Consiglio comunale di Cerignola, seduta straordinaria il 13 dicembre
Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per...
Attualità
Dalla tradizione alla creatività: si è svolto ieri l’Azzollino Art Day | Foto
Nel cuore della città, ieri 8 dicembre, si è svolto un evento speciale che...
Politica
Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»
«In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia...
Altro su lanotiziaweb.it
Cultura
“Natale a Torre Alemanna”: Albero dei desideri, musica, clown e giochi per le feste di Borgo Libertà
L’accensione dell’albero di Natale, l’apertura del mercatino artigianale, l’esibizione dell’associazione Artisti di strada e...
Provincia
CapitaNatale 2025: “Laudato sì, per fratello futuro”, l’iniziativa della Provincia di Foggia
La Provincia di Foggia presenta il programma di 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓-“𝐋𝐚𝐮𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐢’, 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨”,...
Politica
Gestione rifiuti, il Comune di Cerignola ottiene un risparmio notevole grazie ad una gara pubblica
“Come primo atto del mio mandato ho voluto dare un segnale forte di trasparenza...