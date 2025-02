“Dio del cielo vienimi a cercare”, il libro su De Andrè di don Salvatore Miscio presentato a Cerignola

Una ricerca intrapresa nel cuore dei brani di uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, da un punto di vista inedito e che ha portato a diverse sorprese. È l’illuminante viaggio che attende i lettori di «Dio del cielo vienimi a cercare-Faber, uomo in ricerca», opera di don Salvatore Miscio per l’Editrice AVE. Il libro è una recente riedizione di un lavoro la cui prima pubblicazione ha visto la luce nel 2016. Parroco a Manfredonia, don Miscio è sacerdote dal 2005 e, fra i suoi diversi impegni, è docente di Ecclesiologia all’ISSR di Foggia, assistente ecclesiastico regionale per il Settore giovani di Azione cattolica e assistente regionale della Puglia per l’Università cattolica del Sacro Cuore.

Cultore di De André, tanto da definirlo come «colui attraverso il quale sono tornato ad ascoltare i Vangeli con orecchie diverse», Salvatore Miscio ha presentato nella serata di ieri il suo volume nella libreria ‘L’Albero dei fichi’ di Cerignola. Durante l’incontro, dialogando con Liana Petruzzelli e con l’accompagnamento musicale di Fabio Troiano, ha guidato i partecipi presenti in un itinerario alla scoperta di un ‘Faber’ in un rapporto con Dio decisamente contraddittorio, ma solo in apparenza: «De André ha ricercato Dio non percorrendo la strada cattolica, quella di chi frequenta la comunità parrocchiale, quella della tradizione – spiega l’autore a lanotiziaweb.it -. Ha sentito piuttosto il bisogno di prendere le distanze da una certa tradizione, perché aveva la sensazione di avere a che fare con un Dio lontano dall’umanità, un Dio usato invece dagli uomini per giustificare il potere, per giustificare una certa morale che serviva soltanto agli interessi di qualcuno. Insomma, un Dio che era poco accanto ai poveri, ai piccoli, agli esclusi e usato come benedizione per i potenti. Proprio per questo motivo Fabrizio ha cercato un Dio suo, che avesse più i tratti dell’umanità, della complicità, della compagnia di viaggio, di una giustizia da rendere soprattutto agli esclusi. Trova quindi in Gesù Cristo il massimo esponente di questo nuovo modo di vivere la fede: sceglie Cristo come emblema della fede vera, umana».

Un’immagine di Cristo, quella fornitaci dal cantautore, in cui è meno “figlio di Dio” e molto più “fratello dell’uomo”: «Evitare di pensare a Gesù come al figlio di Dio significa per De André non confonderlo con quel Dio della dottrina. Ma soprattutto, come dice all’interno dell’album ‘La buona novella’, parlare di Gesù come il figlio di Dio ci darebbe l’alibi per non imitarlo. De André invece desidera imitare Cristo, perché lo considera il più grande rivoluzionario di tutti i tempi». Nella sua opera, Miscio pone in risalto l’indubbio spessore intellettuale dell’artista genovese, autore di testi di una forza tale da poter addirittura prescindere dalla musica: «È quello che hanno detto diversi amici di De André, definendolo un poeta, anche se lui amava definirsi cantautore. Ma di fatto i suoi testi, che riescono a stare benissimo senza musica, come ha fatto notare Paolo Villaggio, ci dicono che siamo davvero di fronte a un poeta».

In conclusione, l’autore ci indica quello che, a suo modo di vedere, è uno degli insegnamenti cristiani più importanti contenuti nei brani di colui che viene indicato, per antonomasia, come il cantautore degli ultimi e degli emarginati: «Credo che la sua frase emblematica, così forte da poter scuotere il nostro modo di avere fede, è quella che chiude ‘Il testamento di Tito’, quando confessandosi a sua madre dice: “Nel vedere quest’uomo che muore, Madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, Madre, ho imparato l’amore”».

