    Dipartimenti Area Chirurgia, Diagnostica per Immagini e Area Medica: incarichi di Direttori conferiti

    Firmati i contratti da Giovanni Bisceglia, Alessandro Scelzi e Vito Sollazzo: tutti in servizio presso l'ospedale di Cerignola

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 3 min.

    Proseguendo nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione delle attività e del miglioramento dell’efficienza delle prestazioni sanitarie, ASL Foggia ha conferito gli incarichi di Direttori per tre Dipartimenti: Area Chirurgica, Diagnostica per Immagini e di Laboratorio e Area Medica.

    FIRMA DEI CONTRATTI

    Nella sede di via Michele Protano, la firma dei contratti alla presenza del Commissario Straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri; della Direttrice Sanitaria Mara Masullo e del Direttore dell’Area Gestione del Personale, Salvatore D’Agostino:

    • al dottor Giovanni Bisceglia, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Cerignola, è stata assegnata la guida del Dipartimento di Area Chirurgica (con deliberazione 55 del 19 gennaio 2026);
    • al dottor Alessandro Scelzi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Cerignola, è stato affidato il timone del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio (con deliberazione 47 del 16 gennaio 2026);
    • al dottor Vito Sollazzo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Cerignola, è stata conferita la direzione del Dipartimento di Area Medica (con deliberazione 43 del 16 gennaio 2026).

    Gli incarichi hanno durata triennale.

    DIPARTIMENTI

    I Dipartimenti rappresentano un elemento cardine dell’assetto organizzativo di ASL Foggia: assicurano integrazione tra diverse strutture, coordinamento delle attività e uniformità dei percorsi assistenziali, contribuendo in modo determinante al miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini”, ha dichiarato il Commissario Straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri, a margine della firma dei contratti.

    AREA CHIRURGICA

    Al Dipartimento di Area Chirurgica, afferiscono le seguenti Strutture Complesse:

    · Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero San Severo

    · Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero Manfredonia

    · Ortopedia e Traumatologia Presidio Ospedaliero San Severo

    · Ortopedia e Traumatologia Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Ortopedia e Traumatologia Presidio Ospedaliero Manfredonia

    · Urologia Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Oculistica Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Otorinolaringoiatria Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Chirurgia Ambulatoriale Complessa Presidio Ospedaliero San Severo.

    Il Dipartimento di Area Chirurgica svolge un ruolo essenziale nella gestione e nell’erogazione di interventi chirurgici, offrendo una gamma completa di servizi attraverso diverse strutture specialistiche”, ha sottolineato Giovanni Bisceglia. “Rappresenta, inoltre, un elemento strategico per l’assistenza sanitaria, perché integra diverse discipline chirurgiche garantendo un approccio integrato e sinergico nella gestione dei pazienti”.

    CURRICULUM GIOVANNI BISCEGLIA

    Il dottor Bisceglia, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale all’Università del Sacro Cuore e ha ottenuto la certificazione di formazione manageriale per dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Strutture complesse di aziende ed enti del Sistema Sanitario Regionale. Nel curriculum, anche l’esperienza professionale a Bebedja, in Chad (Africa) per l’ospedale diocesano San Giuseppe.

    DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E LABORATORIO

    Al Dipartimento Diagnostica per Immagini e Laboratorio, afferiscono le seguenti strutture complesse:

    · Radiodiagnostica Presidio Ospedaliero San Severo

    · Radiodiagnostica Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Radiodiagnostica Presidio Ospedaliero Manfredonia.

    Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio rappresenta un elemento chiave per il sistema sanitario della provincia di Foggia, poiché supporta il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti”, ha affermato Alessandro Scelzi. “Di particolare rilievo, sono i servizi di radiodiagnostica avanzata, radiografie, TAC e risonanze, la senologia per la diagnosi precoce e il monitoraggio di patologie oncologiche e non, i percorsi specializzati per la prevenzione e la diagnosi del cancro della mammella e le tecniche dedicate all’imaging dell’apparato gastroenterico e urogenitale”.

    CURRICULUM ALESSANDRO SCELZI

    Il dottor Scelzi si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e si è specializzato in Radiodiagnostica nello stesso ateneo. Ha proseguito la formazione in Risonanza Magnetica, sempre a Bari, per poi conseguire il Master in Radiologia Muscoscheletrica a L’Aquila e il Master universitario di II livello in Costi standard e Lean organization in Sanità. Scelzi è stato Direttore Sanitario di ASL Foggia e di ASL BAT.

    AREA MEDICA

    Al Dipartimento Area Medica afferiscono le seguenti Strutture Complesse:

    · Medicina Generale Presidio Ospedaliero San Severo

    · Medicina Generale Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Medicina Generale Presidio Ospedaliero Manfredonia

    · Cardiologia Presidio Ospedaliero San Severo

    · Cardiologia Presidio Ospedaliero Cerignola

    · Pneumologia Presidio Ospedaliero San Severo.

    Il Dipartimento è specializzato per la gestione delle patologie di competenza Internistica”, ha spiegato Vito Sollazzo. “L’integrazione tra discipline mediche mira alla gestione globale del paziente, garantendo trattamenti tempestivi e personalizzati. Strutture come Stroke Unit, UTIC con Emodinamica e Pneumologia Interventistica, Fibrosi Cistica garantiscono cure altamente specialistiche per patologie critiche, mentre lungodegenza e medicina generale facilitano il passaggio dal trattamento acuto alla riabilitazione o al rientro al domicilio, riducendo le ospedalizzazioni evitabili”.

    CURRICULUM VITO SOLLAZZO

    Il dottor Sollazzo, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, si è specializzato in Cardiologia. Ha conseguito, tra gli altri, il certificato di formazione manageriale all’Università degli Studi di Bari ed è componente della Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

