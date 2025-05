Disinfestazione a Cerignola, primo intervento effettuato e servizio pianificato

È partito nella notte tra il 22 e il 23 maggio il servizio di disinfestazione cittadina a Cerignola. Consiste nella nebulizzazione di insetticida a basso impatto ambientale e altamente efficace nei confronti di mosche, zanzare, moscerini e altri insetti volanti. Il trattamento prevede l’irrorazione del prodotto mediante atomizzatore con testa a cannone. Il materiale utilizzato è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità e non è nocivo per l’uomo e gli animali domestici. L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di tenere le finestre chiuse e di non lasciare all’aperto alimenti e indumenti nel periodo della disinfestazione che di solito si effettua durante la notte. E consiglia di provvedere comunque al riparo di eventuali animali domestici, così come di evitare di rimanere all’esterno, fino alla conclusione delle operazioni.

“Attualmente, gli uffici stanno concludendo la nuova gara d’appalto che affiderà la gestione delle disinfestazioni a una ditta specializzata. Questa procedura, sebbene richieda tempi tecnici, è fondamentale per selezionare il miglior operatore e assicurare interventi programmati e di alta qualità. Le successive disinfestazioni sono già state pianificate per garantire una copertura completa e strategica sul territorio. Siamo impegnati a fondo per tutelare la salute pubblica e il benessere dei cittadini, agendo con trasparenza e responsabilità”, le parole dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.