Disservizi agli sportelli di Poste Italiane: il sindaco Bonito scrive una lettera alla direzione generale

A seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini riguardo ai disservizi presso gli sportelli di Poste Italiane, il Sindaco Bonito ha inviato una lettera alla direzione generale della società per sollecitare interventi risolutivi. In particolare, è stato richiesto il ripristino dell’ATM in Piazza Duomo, un punto nevralgico per il territorio, e l’adozione di misure urgenti per superare le criticità legate ai frequenti malfunzionamenti degli sportelli automatici e le lunghe code presso gli uffici. “Abbiamo sollecitato la direzione generale in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, che spesso sono costretti a recarsi in altri comuni, anche più piccoli, per poter accedere a servizi spesso essenziali perché quotidiani. Ritirare la propria pensione o effettuare piccole operazioni non può creare un disagio così diffuso e protratto nel tempo. È prioritario ripristinare l’ATM presente in Piazza Duomo e assicurare il corretto funzionamento delle altre casse veloci presenti in città, pur comprendendo i timori legati ai tentativi di rapina degli ultimi anni, senza che questo però diventi un alibi con conseguenze sulla quotidianità dei cerignolani”, le parole del sindaco Bonito.