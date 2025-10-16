Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a Cerignola. L’occasione sarà propizia per incontrare i cittadini e simpatizzanti. “La presenza di Lobuono, che tra i suoi primi incontri ha scelto proprio Cerignola, è molto significativa perché testimonia l’attenzione e la centralità della nostra città”, commenta il candidato consigliere Carlo Dercole, coordinatore cittadino di Forza Italia. “Saremo per le strade di Cerignola per spiegare ai cittadini cosa abbiano prodotto vent’anni di centrosinistra e cosa abbiamo in mente per rilanciare la sanità, l’agricoltura e l’industria del nostro territorio, che per troppo tempo abbandonato a causa di scelte nocive e incomprensibili”, conclude Dercole.
Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono
Giro per la città con il candidato consigliere di Forza Italia, Carlo Dercole
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Regione
Poca acqua disponibile, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese riduce la pressione della rete
La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione...
Politica
Progetto per incentivare il turismo a Cerignola, incontro a Palazzo di Città
Si terrà in Aula consiliare a Palazzo di Città domani pomeriggio, a partire dalle...
Cronaca
Truffa milionaria all’Inps tra Foggia e Cerignola: 325 indagati per falsi braccianti e sussidi fantasma
Ben 325 indagati e altrettanti capi d’imputazione di truffa aggravata all’Inps per lucrare indebitamente...
Italia
Sotto il segno del ventuno: un classico che attraversa epoche e accoglie il cambiamento
Il blackjack, noto anche come “21”, è uno dei giochi di carte più antichi...
Attualità
“Pietra di Scarto” a Cerignola assume altri due ragazzi autistici
Altri due giovani affetti dalla sindrome dello spettro autistico sono stati assunti per sei...
Italia
Cos’è la certificazione azienda FGAS?
L’attenzione per la sostenibilità ambientale è cresciuta molto negli ultimi anni. Si tratta ormai...
Altro su lanotiziaweb.it
Regione
Poca acqua disponibile, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese riduce la pressione della rete
La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione...
Politica
Progetto per incentivare il turismo a Cerignola, incontro a Palazzo di Città
Si terrà in Aula consiliare a Palazzo di Città domani pomeriggio, a partire dalle...
Cronaca
Truffa milionaria all’Inps tra Foggia e Cerignola: 325 indagati per falsi braccianti e sussidi fantasma
Ben 325 indagati e altrettanti capi d’imputazione di truffa aggravata all’Inps per lucrare indebitamente...