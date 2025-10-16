Contattaci al 3286684015
    Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono

    Giro per la città con il candidato consigliere di Forza Italia, Carlo Dercole

    Politica

    da Redazione
    Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a Cerignola. L’occasione sarà propizia per incontrare i cittadini e simpatizzanti. “La presenza di Lobuono, che tra i suoi primi incontri ha scelto proprio Cerignola, è molto significativa perché testimonia l’attenzione e la centralità della nostra città”, commenta il candidato consigliere Carlo Dercole, coordinatore cittadino di Forza Italia. “Saremo per le strade di Cerignola per spiegare ai cittadini cosa abbiano prodotto vent’anni di centrosinistra e cosa abbiamo in mente per rilanciare la sanità, l’agricoltura e l’industria del nostro territorio, che per troppo tempo abbandonato a causa di scelte nocive e incomprensibili”, conclude Dercole.

