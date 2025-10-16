Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono

Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a Cerignola. L’occasione sarà propizia per incontrare i cittadini e simpatizzanti. “La presenza di Lobuono, che tra i suoi primi incontri ha scelto proprio Cerignola, è molto significativa perché testimonia l’attenzione e la centralità della nostra città”, commenta il candidato consigliere Carlo Dercole, coordinatore cittadino di Forza Italia. “Saremo per le strade di Cerignola per spiegare ai cittadini cosa abbiano prodotto vent’anni di centrosinistra e cosa abbiamo in mente per rilanciare la sanità, l’agricoltura e l’industria del nostro territorio, che per troppo tempo abbandonato a causa di scelte nocive e incomprensibili”, conclude Dercole.