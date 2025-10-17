Nasce un nuovo spazio di incontro, confronto e partecipazione in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Il circolo del Partito Democratico di Cerignola invita la cittadinanza a partecipare, domani, sabato 18 ottobre alle ore 19:30, all’inaugurazione del comitato elettorale a sostegno della candidatura di Teresa Cicolella per le prossime elezioni regionali, al fianco del candidato presidente del centrosinistra Antonio Decaro. Il comitato, situato in Corso Aldo Moro 9, di fronte alla Villa Comunale, si propone come luogo di riferimento per elettori e simpatizzanti, uno spazio aperto al dialogo, al confronto e alla costruzione condivisa di idee e proposte per il futuro della Capitanata in Regione. Nel corso delle prossime settimane, il comitato ospiterà dibattiti, incontri pubblici ed eventi di partecipazione, con l’obiettivo di favorire l’ascolto e l’aggregazione.
Domani apre il comitato a sostegno della candidatura di Teresa Cicolella alle regionali
Appuntamento a partire dalle ore 19:30 in Corso Aldo Moro 9, di fronte alla Villa Comunale
