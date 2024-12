Domani Consiglio comunale a Cerignola, la pista ciclabile argomento cardine

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per martedì 10 Dicembre 2024, alle ore 16:30 in prima convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO ex art. 27 del Regolamento del Consiglio comunale-proposta in atti n. 89;

2. Mozione consiliare ex art. 25 commi 13 e 14 del Regolamento del Consiglio comunale-proposta in atti n. 91;

3. Interrogazione posta dal Consigliere comunale Nicola Netti – Fratelli D’Italia – proposta in atti n. 88.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.