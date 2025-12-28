Domani convocato a Cerignola un Consiglio comunale straordinario

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per lunedì 29 Dicembre 2025, alle ore 16:00 in prima convocazione e per mercoledì 31 Dicembre 2025 ore 09:00 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni-proposta in atti n. 111;

2. Mozione – art 25 Reg. Cons. Com – presentata dal Consigliere comunale Tommaso Sgarro, per indizione referendum cittadino intitolazione Biblioteca di comunità.-proposta in atti n. 113;

3. Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4-Determinazioni-proposta in atti n. 109;

4. Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Cerignola ex art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.-proposta in atti n. 114;

5. Relazione su ricognizione periodica andamento gestionale dei servizi pubblici locali ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 al 31.12.2024.-proposta in atti n. 107;

6. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 302 del 18/12/2025 (ai sensi dell’art. 175, comma 4, e comma 3 lett. a D. Lgs. n. 267/2000)-proposta in atti n. 110;

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – art. 175, comma 3, lett.a) e lett. c) del d.lgs. n.267/2000.-proposta in atti n. 115;

8. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 105;

9. Approvazione delle cinque relazioni illustrative per la concessione del servizio di asilo nido per gli anni educativi 2026/2031, predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.-proposta in atti n. 94;

10. Approvazione nuovo Regolamento ad oggetto valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali tradizionali locali di Denominazione Comunale e contestuale abrogazione Regolamento approvato con la D.C.C. n.58 dell’11.12.2014.-proposta in atti n. 82;

11. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, elenco annuale 2025. Presa d’atto.-proposta in atti n. 116;

12. Variazione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027. Presa d’atto.-proposta in atti n. 117;

13. Approvazione Regolamento comunale relativo all’inventario dei beni mobili ed immobili.-proposta in atti n. 106;

14. Istituzione nello Statuto comunale della figura del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità.-proposta in atti n. 62.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.