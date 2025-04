Domani esce il Crocifisso del Convento di Cerignola

Nell’ambito della Missione cittadina che si sta svolgendo a Cerignola con la presenza di numerosi frati francescani e diverse suore, martedì 8 aprile alle ore 20.30 uscirà il venerato “Crocifisso del Convento”. È un Crocifisso ligneo, di particolare bellezza, che risale alla fine del ‘600, ed era esposto nell’antica chiesetta dei Cappuccini. Successivamente venne portato nella Parrocchia del nuovo Convento, in Corso Aldo Moro. Esce molto raramente nelle strade della città, come in occasione del Giubileo o di altre circostanze straordinarie. Proprio nella cornice di questa Missione sarà portato a spalle dai giovani studenti cappuccini, con l’aiuto di altri portantini. Gli scout del gruppo Cerignola 3 presteranno servizio d’ordine. Il Crocifisso percorrerà il seguente itinerario: Corso Aldo Moro, Via Paolo Borsellino, Via Puglie, Viale Giuseppe Di Vittorio, Corso Aldo Moro. Si mediterà sulle 14 stazioni della Via Crucis.