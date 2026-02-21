Domani, domenica 22 febbraio alle ore 11:00, presso la sala conferenze del Comune di Cerignola, si terrà un incontro pubblico che verterà sui temi oggetto del referendum in programma i prossimi 22 e 23 marzo. Nel corso dell’appuntamento, le forze aderenti al patto fondativo del Comitato “Giusto dire NO” Cerignola si apriranno al contributo di nuove realtà provenienti dal mondo dell’associazionismo e del terzo settore, avviando un momento di confronto e partecipazione civica aperto alla cittadinanza.
Domani mattina incontro pubblico organizzato dal Comitato “Giusto dire NO”
Nella sala conferenze del Comune di Cerignola
