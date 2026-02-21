Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàDomani mattina incontro pubblico organizzato dal Comitato "Giusto dire NO"

    Domani mattina incontro pubblico organizzato dal Comitato “Giusto dire NO”

    Nella sala conferenze del Comune di Cerignola

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Domani, domenica 22 febbraio alle ore 11:00, presso la sala conferenze del Comune di Cerignola, si terrà un incontro pubblico che verterà sui temi oggetto del referendum in programma i prossimi 22 e 23 marzo. Nel corso dell’appuntamento, le forze aderenti al patto fondativo del Comitato “Giusto dire NO” Cerignola si apriranno al contributo di nuove realtà provenienti dal mondo dell’associazionismo e del terzo settore, avviando un momento di confronto e partecipazione civica aperto alla cittadinanza.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Si rialza l’Audace Cerignola, piegato 2-1 il Casarano nel finale

    La sconfitta di Cosenza è archiviabile come episodio. Il Cerignola riprende la sua marcia,...
    Sport

    Importanti impegni casalinghi per Pallavolo Cerignola ed Flv in serie B

    Turno casalingo per entrambe le nostre formazioni di Volley femminile militanti nei campionati di...
    Attualità

    Stazione di Posta di Cerignola, il laboratorio di Arte e Terapia per vivere momenti di partecipazione

    Il Centro Servizi “Stazione di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola ha attivato come...
    Calcio

    Il Cerignola in casa col Casarano, per tenere a distanza i salentini

    La sfida fra Audace Cerignola e Casarano aprirà la 28^ giornata del girone C...
    Attualità

    Ancora disagi alla scuola media “Don Bosco” di Cerignola

    Ne avevamo parlato alcune settimane fa, ma evidentemente i problemi persistono alla scuola media...
    Cultura

    Paolo Caiazzo porta al ‘Roma Teatro’ di Cerignola “I Promessi Suoceri”

    Sabato 21 febbraio, alle ore 21:00, il palco del Roma Teatro di Cerignola ospiterà uno...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Si rialza l’Audace Cerignola, piegato 2-1 il Casarano nel finale

    La sconfitta di Cosenza è archiviabile come episodio. Il Cerignola riprende la sua marcia,...
    Sport

    Importanti impegni casalinghi per Pallavolo Cerignola ed Flv in serie B

    Turno casalingo per entrambe le nostre formazioni di Volley femminile militanti nei campionati di...
    Attualità

    Stazione di Posta di Cerignola, il laboratorio di Arte e Terapia per vivere momenti di partecipazione

    Il Centro Servizi “Stazione di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola ha attivato come...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)