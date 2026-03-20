Domani mattina nuova seduta urgente del Consiglio comunale a Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per sabato 21 Marzo 2026, alle ore 10:00 in prima convocazione e per lunedì 23 Marzo 2026 ore 11:00 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/00-proposta in atti n. 21;

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)-proposta in atti n. 19;

3. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1777/2025 del 02.07.2025 depositata il 23.09.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n.4;

4. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 225/2025 del 28.01.2025 depositata il 04.02.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 3;

5. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 1480/2025 del 07.04.2025 depositata il 30.06.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 2;

6. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 14.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.