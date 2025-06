Domani seduta d’urgenza per il Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì 27 Giugno 2025, alle ore 16:30 in prima convocazione e per lunedì 30 Giugno 2025 ore 17:30 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni.-proposta in atti n. 53;

2. Interrogazione posta dal Gruppo Consiliare “Avanti Cerignola”-proposta in atti n. 51;

3. Modifica e aggiornamento del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2025/2027 (art. 3,c. 55, L. 24 dicembre 2007, n.244), approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 7 del 28/02/2025 e 26 del 12/05/2025.-proposta in atti n. 47;

4. Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). – Modifiche – proposta in atti n. 50;

5. Presa d’atto della Determina AGER Puglia n. 151 dell’11/06/2025 e della allegata relazione relativa alla procedura di revisione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 cosi come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA Revisione Infra Periodo ex art. 8 comma 5 Delibera n. 363/221 -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2025 Ambito Tariffario Comune di Cerignola.-proposta in atti n. 48;

6. Modifica DUP 2025-2027 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027- Art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000-proposta in atti n. 52;

7. Approvazione tariffe tassa sui rifiuti TARI 2025.-proposta in atti n. 49;

8. Presa d’atto dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.42bis del D.P.R. n. 327/2001, con comunicazione prot. n. 40699 del 15.10.2024 – dichiarazione di sussistenza dell’interesse pubblico ad acquisire al patrimonio comunale di alcuni immobili denominati fosse granarie con successivi atti consequenziali.-proposta in atti n. 44;

9. Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028-proposta in atti n. 46;

10. Convenzione per la gestione in forma associata, tramite Centrale Unica di committenza, dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023) -Aggiornamento testo della Convenzione C.U.C.-proposta in atti n. 26.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.