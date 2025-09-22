Contattaci al 3286684015
    Domani seduta straordinaria del Consiglio comunale a Cerignola

    Domani seduta straordinaria del Consiglio comunale a Cerignola

    Ben quattordici i punti iscritti all'ordine del giorno, prevista una seconda convocazione per giovedì 25 settembre

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per martedì 23 Settembre 2025, alle ore 16:30 in prima convocazione e per giovedì 25 Settembre 2025 ore 17:30 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
    1. Interrogazione consiliare posta dal consigliere comunale Nicola Netti.-proposta in atti n. 75;
    2. Interrogazione consiliare posta dal consigliere comunale Rocco Dalessandro.-proposta in atti n. 76;
    3. Interrogazione consiliare posta dal consigliere comunale Nicola Netti.-proposta in atti n. 79;
    4. Interrogazione consiliare posta dal consigliere comunale Nicola Netti.-proposta in atti n. 80;
    5. Mozione consiliare presentata dal consigliere comunale Nicola Netti sulla crisi idrica a Borgo Tressanti e areale agricolo strategico del basso Tavoliere Impegno alla Regione Puglia per interventi infrastrutturali urgenti.-proposta in atti n. 78;
    6. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 170 del 28.07.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 63;
    7. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL’ART.11-BIS, D.LGS. N. 118/2011-proposta in atti n. 65;
    8. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, elenco annuale 2025. Riapprovazione.-proposta in atti n. 74;
    9. Variazione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027. Riapprovazione.-proposta in atti n. 73;
    10. Art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027.-proposta in atti n. 69;
    11. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 194 del 04.09.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000).-proposta in atti n. 66;
    12. “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. INDIRIZZI.-proposta n. 71;
    13. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 794/2025 DEL 24.02.2025 depositata il 17.04.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 67;
    14. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 68.

    Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.

