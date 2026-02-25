Domani sera a Cerignola dibattito sul Referendum: “Le ragioni del Si, le ragioni del No”

Giovedì 26 febbraio alle ore 20:00, presso il Salone “Giovanni Paolo II” dell’Episcopio di Cerignola, si terrà il dibattito “Referendum-Le ragioni del Sì. Le ragioni del No” organizzato dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, MEIC, Centro Italiano Femminile, UGCI e Azione Cattolica. Nel corso dell’evento, quattro avvocati e giuristi, due per il fronte del Sì e due per il fronte del No, si confronteranno sui temi caldi dell’imminente referendum del 22 e 23 marzo. Per il No, ci saranno Nicola Famiglietti, Avvocato civilista del Foro di Foggia, portavoce del Comitato “Giusto dire No”, e Michele Laforgia, Avvocato penalista del Foro di Bari. Per il Sì ci saranno Giovanni Quarticelli, Avvocato penalista e Consigliere della Camera Penale di Capitanata nonché componente del Comitato per il sì della Camera Penale di Capitanata, e Giuseppe Puntillo, Avvocato penalista e patrocinante davanti ai Tribunali Ecclesiastici. L’incontro verrà introdotto dalla Prof.ssa Liana Petruzzelli, presidente del MEIC, e moderato dalla Dott.ssa Avv. Tiziana Brunetti, Giudice di Pace di Cerignola.