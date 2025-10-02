Contattaci al 3286684015
    Domani sera a Cerignola mobilitazione in piazza per Palestina e Global Sumud Flottilla

    Il presidio di terrà a piazza Matteotti a partire dalle ore 19.30

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Domani, 3 ottobre in Piazza Matteotti alle 19:30, studenti, universitari, lavoratori e disoccupati di questa città, lanceranno un appello a Cerignola. La Missione umanitaria portata avanti dalla Global Sumud Flottilla è stata bloccata tra ieri sera e stanotte dalla marina militare Israeliana. La Flottilla è una flotta internazionalista e solidale che trasporta aiuti umanitaria a Gaza. Nelle navi sono carichi di cibo, filtri dell’acqua, medicine, pannolini, latte in polvere e aiuti per le persone disabili. Gli organizzatori vogliono essere il contingente di terra delle persone imbarcate e mostrare solidarietà. Da otto decenni i Palestinesi sono stati privati delle loro case, perseguitati, ghettizzati e dal 7 ottobre 2023 Israele ha deciso di dare inizio ad una vero e proprio genocidio. I morti a Gaza sono come minimo 60.000, altre stime sono molto più alte. Il sistema economico e politico italiano è complice, padroni, governo e giornalisti stanno dalla parte del genocidio, con le armi, i finanziamenti e la propaganda. E’ ora di rompere ogni complicità e cacciare questo governo genocida. Domani CGIL, USB, SI Cobas e altri sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale a cui bisogna rispondere tutti e tutte. Cerignola lo sa da che parte deve stare: Palestina libera dal fiume fino al mare.

