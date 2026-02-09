Domani sera al “Mercadante” di Cerignola ‘Cena con sorpresa’

Prosegue il cartellone 2025/2026 del teatro “Mercadante” di Cerignola, che domani ospiterà sul palco “Cena con sorpresa, che vede nel cast Tosca D’Aquino e Simone Montedoro. Stefania e Arnaldo sono marito e moglie, coppia affiatata e benestante sposata da molti anni. Lui è un avvocato penalista affermato, mentre lei è un architetto che da tempo si occupa quasi esclusivamente di beneficenza. I due sono i genitori di Angelica, una giovane ragazza di vent’anni. Una sera a cena invitano il loro migliore amico, Francesco De Palma, anche lui architetto e cinquantenne come loro. Ma quello che i due coniugi non sanno è che Francesco ha una relazione da ormai un anno con la loro figlia Angelica. La serata è per Angelica il momento propizio per rivelare ai genitori il loro legame, e per questo spinge Francesco a raccontare la verità sul loro rapporto ai due ignari genitori. Come farà Francesco a trovare il coraggio di raccontare ai suoi amici la verità sulla sua relazione con la loro giovane figlia? Ma soprattutto, come reagiranno i due ignari genitori? Da questo momento in poi, la cena si trasformerà in un turbine di equivoci, segreti e rivelazioni in una commedia dal ritmo scoppiettante e irresistibilmente divertente.

Tosca D’Aquino, volto amatissimo della televisione e del teatro italiano, porta in scena tutta la sua verve comica e il suo talento nel gestire situazioni paradossali. Al suo fianco, Simone Montedoro, attore versatile capace di passare dal dramma alla commedia con grande naturalezza. Completano il cast Toni Fornari (che firma anche la regia) ed Elisabetta Mirra, per una squadra di attori perfettamente affiatati che garantiscono ritmo, comicità e una chimica scenica esplosiva. “Cena con Sorpresa” è una commedia brillante scritta a quattro mani da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Il testo gioca sapientemente con gli ingredienti classici della commedia all’italiana:

Equivoci che si accumulano uno sull’altro

Situazioni imbarazzanti portate all’estremo

Dialoghi brillanti e battute irresistibili

Colpi di scena continui

Un finale sorprendente

Il ritmo serrato della regia di Toni Fornari garantisce che non ci sarà un attimo di pausa: dalle prime battute al finale, lo spettacolo tiene il pubblico incollato alla poltrona in un crescendo di risate e sorprese. La platea è andata sold out in pochi giorni, segno dell’enorme attesa per questo spettacolo. Ma non è ancora troppo tardi! Sono ancora disponibili i posti in galleria e loggione. Non perdere l’occasione di assistere a una delle commedie più divertenti della stagione! Dove acquistare: Online su vivaticket.it; Biglietteria presso il Teatro Mercadante.