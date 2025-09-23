Domenica 28 settembre presentazione del nuovo libro di Franco Conte

Nell’ambito della Fiera del libro che si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 settembre presso palazzo Fornari, sul piano delle fosse, domenica 28 settembre, alle ore 11,00, sarà presentata un’altra pubblicazione dello storico locale Franco Conte autore di diverse pubblicazioni sulla storia cerignolana. Il libro è intitolato Arte e storia nel cimitero di Cerignola. Frutto di due anni di ricerca, tra i viali del luogo santo. Descritte cappelle gentilizie con stili architettonici unici e raffinati, simboli funebri, epitaffi struggenti e pieni di patos, con richiamo alla famiglia e alla Patria. Alla luce personaggi sconosciuti o poco noti che hanno scritto la storia di Cerignola oggi riscoperta. Ricostruiti alberi genealogici di famiglie storiche di Cerignola, visitati gli interni sconosciuti di cappelle le cui foto sono pubblicate nel libro. Famiglie nobili come Pavoncelli, Zezza, Manfredi, Cirillo, scoperti sepolcri di benefattori come Anna Rossi, Maria Anna Manfredi, Ettore Reale ed altri. Insomma ricostruito un altro pezzo di storia mancante. Una pubblicazione che non potrà mancare nelle librerie dei cerignolani appassionati. La d.ssa Maria Vasciaveo, presidente della Pro Loco, intervisterà l’autore Franco Conte e l’avvocato Michele Allamprese, che ha condiviso la ricerca.