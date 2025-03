Domenica da insidiosi derby pugliesi per Pallavolo Cerignola ed Flv

Sono fissati entrambi alla domenica gli impegni delle due nostre formazioni di volley femminile, nella 19^ giornata dei rispettivi campionati: una giocherà in trasferta, l’altra in casa. Nel girone I di serie B2, derby pugliese per la Mandwinery Pallavolo Cerignola, attesa alle ore 18 dall’As Labruna Monopoli. Le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno si sono sbarazzate agevolmente dell’Ancis Villaricca penultima, un 3-0 che è servito per ripartire dopo la sconfitta al cospetto della capolista Altamura e importante per tenere la seconda piazza in classifica, vantando una lunghezza di margine sull’accoppiata Castellaneta-Matese. La sfida di domani nasconde delle insidie, perché le biancoverdi sono settime in classifica con 25 punti e un bilancio in perfetta parità (nove vittorie e altrettante sconfitte). Il team barese è reduce da tre successi consecutivi – l’ultimo conquistato a Nardò – e va a punti da otto giornate: circa un mese fa inoltre, ha costretto al tie break proprio Castellaneta e Matese. Nella rosa di D’Alessandro, esperienza assicurata con giocatrici quali l’alzatrice Di Bert, le centrali Cesario e Antonaci, in attacco invece ci sono elementi giovani e di prospettiva. Le fucsia da parte loro sono decise a ottenere un risultato positivo e dare continuità quanto più possibile al proprio cammino, in attesa dei confronti diretti più avanti nel calendario, nei quali ci si giocherà la qualificazione ai playoff.

Incrocio importante al pala “Tatarella”, nel girone A di serie C: la Flv attende sul campo amico la Lavinia Group Volley Trani (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia, superando a domicilio la Dinamo Molfetta sabato scorso, ha toccato quota dieci affermazioni di seguito fra campionato e coppa Puglia. Un momento indubbiamente favorevole sotto il profilo dei risultati, ma dopo due appuntamenti contro rivali meno difficili, ora è l’occasione per misurarsi contro una squadra in salute. Trani occupa la sesta piazza con 32 punti, ad un solo gradino dalla griglia playoff ed è reduce da quattro vittorie consecutive, soprattutto la più recente al quinto set ai danni di Terlizzi ha certificato la netta crescita delle adriatiche. Allenate da Mazzola, le biancazzurre possono vantare giocatrici di caratura come le bande Montenegro e Miranda, la regista Grassi ed il libero Curci: si prevede un match tirato, in cui concentrazione e abilità a stare sul pezzo potrebbero rivelarsi fattori decisivi. Novia e compagne, sostenute dai tifosi, cercheranno di allungare la serie utile per mettere un ulteriore mattoncino verso il consolidamento di una posizione che valga la postseason.