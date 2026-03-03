Don Cosimo Schena, definito da molti il prete più amato e seguito d’Italia, sacerdote tra i più presenti e influenti sui social, volto televisivo e opinionista in diverse trasmissioni nazionali, sarà a Cerignola il 5 marzo alle ore 19.00 per la presentazione del suo libro “Da quando ti ho trovato” (Piemme), alla libreria “L’albero dei fichi”, in via Pavoncelli 77. Un evento che unisce spiritualità, umanità e amore per gli animali, tema che ha reso Don Cosimo un punto di riferimento per migliaia di persone in tutta Italia.
Don Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria “L’albero dei fichi” di Cerignola
Giovedì 5 marzo alle ore 19, il sacerdote presenterà il suo libro 'Da quando ti ho trovato', incentrato sull'amore per gli animali
Pubblicato il
