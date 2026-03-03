Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaDon Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria "L'albero dei...

    Don Cosimo Schena, il prete più amato d’Italia alla libreria “L’albero dei fichi” di Cerignola

    Giovedì 5 marzo alle ore 19, il sacerdote presenterà il suo libro 'Da quando ti ho trovato', incentrato sull'amore per gli animali

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
    Screenshot

    Don Cosimo Schena, definito da molti il prete più amato e seguito d’Italia, sacerdote tra i più presenti e influenti sui social, volto televisivo e opinionista in diverse trasmissioni nazionali, sarà a Cerignola il 5 marzo alle ore 19.00 per la presentazione del suo libro “Da quando ti ho trovato” (Piemme), alla libreria “L’albero dei fichi”, in via Pavoncelli 77. Un evento che unisce spiritualità, umanità e amore per gli animali, tema che ha reso Don Cosimo un punto di riferimento per migliaia di persone in tutta Italia.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Rino Mercuri è il nuovo presidente di CIA Agricoltori di Capitanata

    È Rino Mercuri il nuovo presidente di CIA Agricoltori Italiani Capitanata. Imprenditore agricolo di...
    Evidenza

    Metta, Liscio, Giurato, Bellapianta: patto federativo civico in vista delle Comunali

    Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota stampa in cui Franco Metta (Avanti Cerignola), Pippo...
    Attualità

    Inaugurazione della nuova sede della Biblioteca di Comunità di Cerignola

    La città di Cerignola celebra la riapertura della sua Biblioteca di Comunità, luogo simbolo...
    Sport

    La Flv Cerignola si impone a Benevento al tie break, al termine di una dura gara

    Una sfida vibrante e combattuta, con la Flv Cerignola che al quinto set ha...
    Attualità

    Laboratori di educazione emotiva: la formula per la prevenzione targata Centro Studi Teorema

    Volge al termine, con l’evento programmato per il 3 Marzo prossimo il progetto di...
    Calcio

    Cerignola battuto dalla Cavese, secondo stop esterno di fila per gli ofantini

    Un Cerignola incolore perde in casa della Cavese (2-0), le maggiori motivazioni di una...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Rino Mercuri è il nuovo presidente di CIA Agricoltori di Capitanata

    È Rino Mercuri il nuovo presidente di CIA Agricoltori Italiani Capitanata. Imprenditore agricolo di...
    Evidenza

    Metta, Liscio, Giurato, Bellapianta: patto federativo civico in vista delle Comunali

    Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota stampa in cui Franco Metta (Avanti Cerignola), Pippo...
    Attualità

    Inaugurazione della nuova sede della Biblioteca di Comunità di Cerignola

    La città di Cerignola celebra la riapertura della sua Biblioteca di Comunità, luogo simbolo...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)