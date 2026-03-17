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    Donne protagoniste a Foggia, la storia della cerignolana Carmela Panico

    Iniziativa Spi-Cgil, spettacolo e focus al Teatro del Fuoco giovedì 19 marzo dalle ore 17

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Una serata evento sulle “Donne protagoniste” della storia, ma anche del presente e del futuro, con lo spettacolare, ironico e pungente monologo di Daniela Baldassarra sulle “Donne distorte” da una narrazione al maschile e un focus su Carmela Panico, prima donna dirigente sindacale in provincia di Foggia. Giovedì 19 marzo, dalle ore 17, al Teatro del Fuoco (Vico Cutino 6, Foggia), si svolgerà una serata tutta nel segno delle donne. A organizzarla è lo SPI Cgil Foggia, sindacato delle pensionate e dei pensionati, nell’ambito di un progetto grazie al quale lo SPI Puglia sta attraversando tutta la regione con eventi specificamente dedicati alla battaglia per l’affermazione della parità di genere. All’evento, che sarà presentato da Carlo D’Andrea, segretario generale SPI Cgil Foggia, porteranno i saluti istituzionali ai partecipanti Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, e Gianni Palma, segretario generale Cgil Foggia. Al dibattito che seguirà allo spettacolo di Daniela Baldassarra, e moderato dal giornalista Geppe Inserra, interverranno Madia D’Onghia, docente di Diritto del Lavoro dell’Università di Foggia, la professoressa Filomena Cordone e Tina Pizzolo, segretaria SPI Cgil provinciale di Foggia. All’evento si potrà accedere gratuitamente, fino a esaurimento dei posti, esibendo all’ingresso l’invito da ritirare nella sede dello SPI Cgil Foggia, in via della Repubblica 68 e 74 (info: 348 8512937).

    DONNE DISTORTE Daniela Baldassarra è scrittrice, drammaturga e attivista nota per il suo stile ironico e provocatorio. “Donne distorte” è una particolare Lectio Magistralis, un viaggio che rilegge la storia e la società attraverso le vite di tre donne di epoche diverse: Cleopatra, antica sovrana d’Egitto, la regina Elisabetta I d’Inghilterra, e Maria Montessori, pedagogista, educatrice e medica italiana che rivoluzionò col proprio metodo il modo di occuparsi dell’educazione e della formazione in ambito scolastico e non solo.

    CARMELA PANICO “Sarà una serata speciale”, spiega Carlo D’Andrea, segretario generale SPI Cgil Foggia, “perché avvierà una lunga serie di iniziative incentrate sulla parità di genere che porteremo in ogni ambito, anche nelle scuole, per costruire un ponte generazionale con le più giovani e i più giovani. Le disparità di genere sono tuttora un problema e una questione su cui continuare a battersi”. Particolarmente significativo sarà il focus su Carmela Panico, cerignolana, figura storica del sindacalismo pugliese, morta il 28 luglio del 2009 dopo decenni di impegno e di risultati ottenuti per l’emancipazione femminile, la parità salariale, il sostegno alle donne lavoratrici doppiamente schiacciate dal durissimo lavoro nei campi e dalle enormi difficoltà di conciliarlo con gli impegni dentro la famiglia.

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